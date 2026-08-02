عبد العاطي لـ ويتكوف: يجب منع اتساع الصراع بالمنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 2 أغسطس، مع "ستيف ويتكوف"، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، تناولا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال، أهمية مواصلة العمل المشترك؛ لتجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى احتواء الأزمات القائمة بالمنطقة، ودعم مسارات التهدئة؛ بما يهيئ الظروف المناسبة لاستئناف الحوار ومعالجة جذور الأزمات، ويحفظ مصالح شعوب المنطقة ويصون أمنها واستقرارها.