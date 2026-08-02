وزير الخارجية: توجيهات رئاسية بإيلاء أقصى درجات الرعاية لأبناء مصر في الخارج

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تقدير واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل ما يتعلق بشئون المصريين بالخارج وتوجيهاته بإيلاء أقصى درجات الرعاية لأبناء مصر بالخارج.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية اليوم الأحد خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة و الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار "مهما أتغربنا.. مصر تقربنا" وذلك بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين والنواب وأبناء الجاليات المصرية بالخارج.

ووجه الوزير عبد العاطي - في مستهل كلمته- الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على رعايته للمؤتمر.. مرحبا بالوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين حرصوا على المشاركة اليوم.

كما رحب بمشاركة هذا الجمع المتميز من أبناء مصر بالخارج وهو ما يعكس أهمية المؤتمر.