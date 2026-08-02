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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية تعلن أخبارا سارة للمصريين العاملين في الخارج

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
البهى عمرو

تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بأبنائها في الخارج، انطلاقًا من دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر حول العالم، وهو ما ينعكس في التوسع المستمر في الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم، وتطوير آليات التواصل معهم، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم. 

وفي هذا الإطار، تمضي الدولة في تنفيذ خطة شاملة لرقمنة الخدمات القنصلية، وتبسيط الإجراءات، وإطلاق مبادرات تستجيب لمطالب المصريين بالخارج، بما يعزز ارتباطهم بوطنهم، ويؤكد على حرص القيادة السياسية على رعاية مصالحهم وتلبية احتياجاتهم أينما كانوا.

وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على أن مصر تفخر بأبنائها في الخارج، مشددًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل مشكلات المصريين بالخارج، وتوجيهاته المستمرة بحل جميع التحديات التي تواجههم.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، إن الحكومة تتابع كل ما يهم المصريين بالخارج، موضحًا أن الهدف من المؤتمر هو الاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وزير الخارجية
الدكتور بدر عبد العاطي

وأوضح أن العام الدراسي المقبل سيشهد إطلاق منصة تدريس المناهج المصرية باللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج، وأن هناك توجيهات رئاسية بمتابعة أي تأثيرات على المصريين بالخارج نتيجة التصعيد في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية، أن الدولة تواصل جهودها لدعم التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، وأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة بدون تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة.

وأشار إلى أن  مصر بذلت جهودا مكثفة لوقف الحرب في قطاع غزة، ونجدد التأكيد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضح أنه يطالب الجاليات المصرية بالخارج بالتنسيق فيما بينها، بما يساهم في تلبية احتياجات المصريين، والدفاع عن مصالحهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات والخدمات لصالح أبناء الوطن بالخارج.

وأكد أن رعاية المصريين بالخارج، والدفاع عن حقوقهم، وصيانة كرامتهم، وتسهيل الإجراءات الخاصة بهم، تعد مهمة وطنية، وتسعى الوزارة إلى تقديمها بأعلى كفاءة، من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وبالتعاون مع مختلف الوزارات.

وأوضح أنه يتابع جميع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لزيادة وتحسين الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأشار إلى أن تحديد الأولويات يتم من خلال مؤتمر المصريين بالخارج، أو عبر الزيارات التي يجريها للخارج، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تهتم بكل المقترحات التي يقدمها المصريون بالخارج، وأنه يتابع بنفسه مطالبهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف عن التوسع في رقمنة الخدمات القنصلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، موضحًا أن استخراج جواز السفر أصبح يستغرق أسبوعين بدلًا من عدة أشهر كما كان يحدث في السابق، بينما يتم استخراج شهادات الميلاد المميكنة خلال فترة تتراوح بين 3 و5 أيام.

وأضاف أنه تم التوسع في مكاتب التصديقات لتصل إلى 40 مكتبًا بدلًا من 15 مكتبًا، لتغطية مختلف المحافظات، فضلًا عن العمل على زيادة السيارات المتخصصة لخدمات التصديقات بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وأعلن إطلاق موقع إلكتروني تفاعلي للمصريين بالخارج، يتيح ميكنة المعاملات القنصلية، بدعم من وزارة الاتصالات، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة.

الاقتصاد الاقتصاد الوطني الخارجية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي

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