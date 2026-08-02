مصطفى حجاج يشيد بأحمد سعد: نجمي المفضل ونجم العالم

حرص الفنان مصطفى حجاج على توجيه رسالة خاصة للفنان أحمد سعد، أشاد خلالها بمسيرته الفنية والإنسانية، مؤكدًا أنه يعد من أقرب الأشخاص إليه.

مصطفي حجاج وأحمد سعد



وكتب مصطفى حجاج عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "نجمي المفضل ونجم العالم.. مثال حي للنجاح والإصرار والعظمة."

وأضاف: "وغير كده صاحبي ودايمًا في ضهري وواقف جنبي"، مشيرًا إلى الدعم المستمر الذي يتلقاه من أحمد سعد في مختلف المواقف.



واختتم رسالته قائلًا: "أحمد سعد إنسان قبل ما يكون فنان ونجم في السماء"، في إشادة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.