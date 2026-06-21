ليلة استثنائية في 6 أكتوبر.. مصطفى حجاج يشعل حفلا غنائيا ضخما بحضور كامل العدد

أحيا النجم مصطفى حجاج حفلاً غنائياً ضخماً وصف ب " ليلة طربية لا تنسى "داخل أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وسط حضور جماهيري كامل العدد وتفاعل استثنائي استمر حتى الساعات الأولى من الصباح.



ووصل حجاج إلى مقر الحفل بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير والشاعر رفيق نجيب وكان في استقبالهم القائمين علي الحفل من برايم هيلز ومنظم الحفل المنتج ياسر الحريري أمازون إنترتينمنتس .

بمجرد صعود حجاج على المسرح أشعل الأجواء ب "يا بتاع النعناع" وسط أجواء حماسية بعدها قد باقة من أغانيه التي شكلت علامات فارقة في مشواره الفني منها "خطوة"، "حب مين"، "بطليني"، "100 وش"، "عملنا قيمة"، "شكشكة"، "مابحنلهاش"، "الوجع"، "يا باي"، "يا لوز مقشر"، "سنين" و"بنت الناس".

كما تألق حجاج بتقديم المزيد من الأغاني الطربية المميزة خلال تقديمه أغنية "زحمة يا دنيا" للفنان أحمد عدوية و"عيون القلب" للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة وسط تصفيق وهتافات الجمهور.



وفي ختام الحفل حرص النجم مصطفى حجاج على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الليلة المبهرة بداية من الاعلامي تامر أمين

مقدم فقرات الحفل وصديقه جمعة معروف محمد برايم هيلز بالإضافة الى التنظيم الاحترافي لصديقه المنتج ياسر الحريري أمازون إنترتينمنتس وفرقته الموسيقية ومديرة أعماله ميرا أمير