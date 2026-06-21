قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دارين بازيلي: صلاح مصدر خطر على نيوزيلندا.. وأثق بأنه سيترك بصمة في المونديال
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية
فوضي.. الصحة تحيل إدارة مستشفى العياط المركزي للتحقيق ومحاسبة المقصرين
لامين يامال يطمئن جماهير إسبانيا بعد التعثر: لا أحد يعرف البطل قبل 19 يوليو
مصر تدين الهجوم على مطار نيامي بالنيجر.. وتؤكد التزامها بدعم دول الساحل
قوافل «زاد العزة» تواصل العبور إلى غزة.. واصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح |فيديو
رئيس مدينة شبرا الخيمة توزع المياه والعصائر على طلاب الثانوية العامة أمام اللجان .. صور
تاريخ مواجهات مصر ونيوزيلندا .. هدافو الفراعنة يتفوقون قبل صدام كأس العالم 2026
وزيرا الرياضة والعمل ومحافظ القاهرة يشهدون ملتقى التوظيف السادس بالكاتدرائية المرقسية
شجع والعب واحتفل.. برنامج منطقة الجماهير بالعاصمة الجديدة خلال مباراة المنتخب
أكثر المنتخبات استقبالا للأهداف في كأس العالم 2026
بدء أولى جلسات محاكمة 8 متهمات في قضية سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل مدرسة خاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلة استثنائية في 6 أكتوبر.. مصطفى حجاج يشعل حفلا غنائيا ضخما بحضور كامل العدد

مصطفي حجاج
مصطفي حجاج
محمد زاهر   -  
منار نور

أحيا النجم مصطفى حجاج حفلاً غنائياً ضخماً  وصف ب " ليلة طربية لا تنسى "داخل أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وسط حضور جماهيري كامل العدد وتفاعل استثنائي استمر حتى الساعات الأولى من الصباح.


ووصل حجاج إلى مقر الحفل بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير والشاعر رفيق نجيب وكان في استقبالهم القائمين علي الحفل من برايم هيلز ومنظم الحفل المنتج ياسر الحريري  أمازون إنترتينمنتس .

بمجرد صعود حجاج على المسرح أشعل الأجواء ب "يا بتاع النعناع" وسط أجواء حماسية بعدها قد باقة من أغانيه التي شكلت علامات فارقة في مشواره الفني منها "خطوة"، "حب مين"، "بطليني"، "100 وش"، "عملنا قيمة"، "شكشكة"، "مابحنلهاش"، "الوجع"، "يا باي"، "يا لوز مقشر"، "سنين" و"بنت الناس".

كما تألق حجاج بتقديم المزيد من الأغاني الطربية المميزة خلال تقديمه أغنية "زحمة يا دنيا" للفنان أحمد عدوية و"عيون القلب" للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة وسط تصفيق وهتافات الجمهور.


وفي ختام الحفل حرص النجم مصطفى حجاج على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الليلة المبهرة بداية من الاعلامي تامر أمين  
مقدم فقرات الحفل وصديقه جمعة معروف محمد برايم هيلز بالإضافة الى التنظيم الاحترافي لصديقه المنتج ياسر الحريري  أمازون إنترتينمنتس وفرقته الموسيقية ومديرة أعماله ميرا أمير

مصطفي حجاج حفل غنائي 6 اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام وخطوات الاستعلام

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

جوالات بني زيد يحولن الجبس إلى تحف فنية ضمن مبادرة "بأيدينا" ومشروع يفتح أبواب الرزق

محافظ أسيوط يعلن دعم المشروعات المجتمعية لتمكين الشباب والفتيات وتنمية مهارات العمل الحر

ميناء نويبع البحري

حركة نشطة بموانئ البحر الأحمر.. تداول 13 ألف طن بضائع و727 شاحنة خلال 24 ساعة

حامد الشيخ رئيس مركز ومدينة بلاط

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يستقبل طلاب الثانوية أمام اللجان | صور

بالصور

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورة تأهيلية لمرشحي 5 وزارات وجهات حكومية

صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج
صورة من حفل التخرج

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد