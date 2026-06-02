بالصور.. مصطفى حجاج يفتتح صيف 2026 بحفلين متتاليين في العلمين الجديدة والزمالك

أحيا النجم مصطفى حجاج حفلين غنائيين متتاليين في كل من العلمين الجديدة والزمالك، وذلك مع انطلاق موسم صيف 2026.

وتألق مصطفى خلال الحفلين بعدد كبير من أغانيه المميزة التي ارتبط بها الجمهور مع حضور جماهيري كامل العدد.

وشهد حفل العلمين الجديدة ظهور مصطفى حجاج بإطلالة كاجوال شبابية تتناسب مع أجواء الساحل، بينما تألق في الزمالك بإطلالة كلاسيك أنيقة مختلفة.

و خلال الحفلين، قدم أغانيه المميزة بداية من "يا بتاع النعناع" التي أشعلت المسرح من اللحظة الأولى، مرروا بـ "خطوة"، "حب مين"، "بطليني"، "100 وش"، "عملنا قيمة"، و "شكشكه " ،"مايحنلهاش" و "الوجع" و "يا باي" و "يا لوز مقشر".. بالاضافة إلى "سنين" و "بنت الناس"و "زحمة يا دينا" للفنان أحمد عدوية و "عيون القلب" للفنانة نجاة الصغيرة.

ويأتي حفلا العلمين الجديدة والزمالك بعد النجاح الكبير الذي حققه مصطفى حجاج مؤخرا في إسبانيا، حيث أحيا حفلا غنائيا للجالية العربية لقي إشادة واسعة من الحضور ووصفوه بأنه "أمسية مصرية بامتياز" عكست قوة حضوره الفني خارج حدود الوطن.