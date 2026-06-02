سهام جلال في آخر ظهور: فاجأوني بدخولي العمليات.. وعندي انسداد في شريانين وأعاني من آلام شديدة

كشفت الفنانة الراحلة سهام جلال تفاصيل حالتها الصحية الصعبة في آخر ظهور لها عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وذلك قبل وفاتها بيوم واحد فقط، حيث بدت في حالة من الحزن والصدمة وهي تتحدث عن معاناتها مع المرض واستعدادها للخضوع لعملية جراحية.

وقالت سهام جلال خلال البث المباشر إن الأطباء أبلغوها بشكل مفاجئ بضرورة دخولها المستشفى في اليوم التالي لإجراء جراحة عاجلة، مؤكدة أنها كانت تعيش حالة من القلق والخوف بسبب تدهور حالتها الصحية.

وأضافت: "فاجأوني إنهم عايزين يدخلوني المستشفى بكرة وهدخل عمليات، وعندي انسداد في اتنين من الشرايين"، مشيرة إلى أن حالتها الصحية كانت تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً.

وتحدثت الفنانة الراحلة عن معاناتها من مضاعفات أخرى، موضحة أن أحد أصابعها تغير لونه إلى الأزرق وكان مهدداً بالتلف، الأمر الذي استدعى متابعة طبية دقيقة، كما أكدت أنها كانت تتناول المسكنات بصورة مستمرة بسبب شدة الآلام التي تعاني منها.

وأشارت سهام جلال إلى أنها كانت تعاني كذلك من انزلاق غضروفي تسبب لها في آلام متواصلة أثرت على حياتها اليومية، مؤكدة أن حالتها الصحية كانت تزداد صعوبة يوماً بعد يوم.

وظهر التأثر واضحاً على ملامح الفنانة الراحلة خلال حديثها، حيث بدت مرهقة ومتألمة وهي تروي تفاصيل الأزمة الصحية التي كانت تمر بها، دون أن تعلم أن هذا الظهور سيكون الأخير لها قبل رحيلها.

وكان خبر وفاة الفنانة سهام جلال قد صدم الوسط الفني والجمهور، خاصة بعد ساعات قليلة من تداول مقطع البث المباشر الذي تحدثت فيه عن مرضها واستعدادها للخضوع للجراحة، لتتحول كلماتها الأخيرة إلى حديث مؤثر بين محبيها ومتابعيها الذين نعوها بكلمات الحزن والدعاء.

وتعد سهام جلال من الفنانات اللاتي تركن بصمة مميزة في السينما والدراما المصرية، حيث شاركت في عدد من الأعمال الفنية الناجحة التي حققت حضوراً لافتاً لدى الجمهور على مدار سنوات طويلة من مشوارها الفني.