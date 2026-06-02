حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

توفيت منذ قليل الفنانة سهام جلال وذلك بعد إجرائها عملية جراجية إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة و لم يكشف عن مرضها.

تفاصيل وفاه سهام جلال..

وسادت حالة من الحزن بين جمهور ومحبي الفنانة سهام جلال بعد خبر وفاتها وذلك عقب تعرضها لوعكة صحية شديدة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات وخضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وكانت الفنانة سهام جلال قد نُقلت إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، حيث خضعت لمتابعة طبية مكثفة تحت إشراف فريق من الأطباء، وسط دعوات من جمهورها ومحبيها بالشفاء العاجل وتجاوز الأزمة الصحية.

و قد أعلنت الفنانة منة جلال فى الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو، وفاة الفنانة سهام جلال بشكل مفاجئ، وذلك بعد إجرائها عملية جراحية، ادت إلى وفاتها.

وكتبت منة جلال عبر «فيسبوك»: «انا لله وانا اليه راجعون مع السلامة ياسهام، سهام جلال فى ذمة الله، سهام كانت بتعمل عملية وانتقلت العناية المركزة وجاءتها كومة وتوفت».



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تفاعلاً واسعًا مع الأنباء المتداولة بشأن حالتها، حيث حرص عدد كبير من المتابعين والفنانين على التعبير عن دعمهم وتمنياتهم لها بالسلامة والشفاء.

وتُعد سهام جلال واحدة من الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية في السينما والدراما التلفزيونية، واستطاعت على مدار مشوارها الفني أن تترك بصمة مميزة لدى الجمهور من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الناجحة.







