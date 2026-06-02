زفة فرح.. وفاة شاب وإصابة شخصين في تصادم موتوسيكل بسيارة بالأقصر

شهد مركز القرنة غرب محافظة الأقصر حادث تصادمى، أسفر عن وفاة شاب وإصابة شخصين آخرين، إثر تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" بسيارة كانت ضمن موكب زفاف.

وتلقت مديرية امن الاقصر إخطارا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة شاب متأثرا بإصابته في موقع الحادث، بينما أصيب شخصان آخران بإصابات متفرقة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى إيداع جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ، فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية ومنع تكدس السيارات.

وتكثف الأجهزة المختصة من جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، كما تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.