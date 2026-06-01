البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة دولارية بـ461.5 مليون دولار وطلبات الشراء تتخطى 15%

باع البنك المركزي المصري عطاءات من أذون الخزانة الدولارية بقيمة تبلغ 461.5 مليون دولار تضمنت 18 عطاءًا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية خلال مزاد جرى تنظيمه اليوم .

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فقد تم بيع أجل 364 يوما بمتوسط سعر فائدة نسبته 4.35% وأقل عائدة بنسبة 4.2% وأعلي سعر بنسبة 5.2%.

قال التقرير إن البنك المركزي المصري استهدف بيع أجل الخزانة 364 يوما بقيمة 400 مليون دولار، لكن الطلبات المقبولة ارتفعت عن المستهدف بمعدل نمو 15.37%.

بلغ حجم الزيادة عن المستهدف بمقدار 61.5 مليون دولار بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفعت طلبات الشراء التي قدمها المستثمرين إلي 18 طلبا بمتوسط فائدة بلغت 4.35%% وأقل عائد بنسبة 4.2%5 وأعلي عائد بنسبة 5.2%، باستثمارات تخطت حاجز الـ551.5 مليون دولار.

باع البنك المركزي المصري عطاءات من أذون الخزانة الدولارية بقيمة تبلغ 461.5 مليون دولار تضمنت 18 عطاءًا قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية خلال مزاد جرى تنظيمه اليوم .

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فقد تم بيع أجل 364 يوما بمتوسط سعر فائدة نسبته 4.35% وأقل عائدة بنسبة 4.2% وأعلي سعر بنسبة 5.2%.

قال التقرير إن البنك المركزي المصري استهدف بيع أجل الخزانة 364 يوما بقيمة 400 مليون دولار، لكن الطلبات المقبولة ارتفعت عن المستهدف بمعدل نمو 15.37%.

بلغ حجم الزيادة عن المستهدف بمقدار 61.5 مليون دولار بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وارتفعت طلبات الشراء التي قدمها المستثمرين إلي 18 طلبا بمتوسط فائدة بلغت 4.35%% وأقل عائد بنسبة 4.2%5 وأعلي عائد بنسبة 5.2%، باستثمارات تخطت حاجز الـ551.5 مليون دولار.