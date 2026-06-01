مفاجأة في أسعار المانجو 2026 .. الكيلو يبدأ من 25 جنيهًا لهذه الأصناف

مع اقتراب موسم المانجو، تزايدت التساؤلات حول مدى تأثر المحصول بالتقلبات المناخية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج أو ارتفاع الأسعار. إلا أن خبراء الزراعة أكدوا أن الموسم الحالي يسير بشكل طبيعي إلى حد كبير، مع وجود تأثيرات محدودة لم تصل إلى حد تهديد المحصول أو اختفائه.

لا اختفاء للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن التغيرات المناخية الحالية لم تصل إلى مرحلة تؤدي إلى اختفاء أي من المحاصيل الزراعية في مصر، موضحًا أن البلاد لا تزال تقع ضمن النطاق الجاف لشمال أفريقيا، وأن التأثيرات المناخية تنعكس بشكل أساسي على حجم الإنتاجية وجودة المحصول وليس على وجوده.

وأشار إلى أن الحديث عن اختفاء بعض المحاصيل أو انهيار إنتاجها بسبب التغيرات المناخية لا يستند إلى حقائق علمية، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي المصري يمتلك قدرًا كبيرًا من القدرة على التكيف مع الظروف الجوية المتغيرة.

موسم المانجو يتأثر.. لكن بصورة محدودة

وأوضح فهيم أن محصول المانجو تأثر خلال الموسم الحالي بالتقلبات الجوية الحادة التي شهدتها أشهر مارس وأبريل وبداية مايو، وهي الفترة الأكثر حساسية بالنسبة لعمليات التزهير والعقد وتكوين الثمار.

وأضاف أن هذه الظروف أثرت على بعض الأشجار والأصناف في عدد من المناطق، إلا أن حجم التأثير لا يُقارن بما حدث في مواسم سابقة تعرضت خلالها المانجو لموجات مناخية أكثر شدة، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية لا تدعو للقلق.

تأخر محدود في ظهور المانجو بالأسواق

وكشف رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن موسم المانجو سيتأخر هذا العام لفترة قد تصل إلى أسبوعين تقريبًا، موضحًا أن السبب الرئيسي يعود إلى تأخر فصل الشتاء والتذبذب المناخي الذي شهده فصل الربيع، وهو ما انعكس على مواعيد التزهير والنضج.

وأشار إلى أن هذا التأخير لا يعني تراجعًا في الإنتاج أو حدوث أزمة بالمحصول، وإنما يتعلق فقط بتوقيتات النضج والحصاد لبعض الأصناف.

أشهر الأصناف لم تتأثر بشكل كبير

وأكد فهيم أن الأصناف الأكثر شعبية لدى المصريين، مثل العويس والألفونس والبلدي، لم تتعرض لتأثيرات كبيرة، كما أن أصناف السكري والكيت والكنت لا تزال في مستويات إنتاج جيدة.

وأوضح أن التأثر المناخي كان متفاوتًا بين منطقة وأخرى وبين صنف وآخر، إلا أن الصورة العامة للموسم ما زالت مطمئنة.

أسعار المانجو.. ماذا يحدث في الأسواق؟

من جانبه، توقع حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن تتراوح أسعار المانجو مع بداية طرحها بكميات كبيرة في الأسواق خلال الشهر المقبل بين 25 و50 جنيهًا للكيلوجرام، وفقًا للصنف والجودة ومنطقة الإنتاج.

وأكد أن الموسم الحالي لن يشهد قفزات سعرية كبيرة، في ظل وفرة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب المتوقع.

وأضاف أن وجود أصناف متعددة من الفاكهة الصيفية، مثل العنب والتمور والخوخ والمشمش، يخلق حالة من المنافسة داخل الأسواق، ما يحد من أي زيادات سعرية مبالغ فيها.

وفرة الإنتاج تدعم استقرار الأسعار

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن والتصدير والتأمين يدفع كميات كبيرة من بعض الأصناف إلى السوق المحلية بدلاً من تصديرها، وهو ما ينعكس إيجابًا على حجم المعروض ويعزز استقرار الأسعار.

وأضاف أن تراجع القوة الشرائية لدى بعض الأسر يجعل الأسواق أكثر حرصًا على الحفاظ على أسعار مناسبة تتوافق مع حركة البيع والشراء، متوقعًا أن يشهد الموسم حالة من التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

1.5 مليون طن إنتاج متوقع

وأوضح أبو صدام أن إجمالي المساحات المزروعة بالمانجو في مصر تجاوز 300 ألف فدان، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الإنتاج قد يصل إلى نحو 1.5 مليون طن خلال الموسم الحالي.

وأشار إلى أن محافظة الإسماعيلية ما زالت تحتفظ بمكانتها كعاصمة المانجو في مصر، بإنتاج يقترب من 500 ألف طن سنويًا، فيما تشهد مناطق النوبارية والشرقية توسعًا ملحوظًا نتيجة دخول مساحات جديدة مرحلة الإثمار.

مصر تتصدر عربيًا في إنتاج المانجو

وأكد نقيب الفلاحين أن مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج وتصدير المانجو، بفضل التنوع الكبير في الأصناف وجودة الثمار المصرية التي تتميز بارتفاع نسبة السكريات وانخفاض الألياف وتمتعها بمذاق مميز يحظى بإقبال واسع داخل الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح أن الموسم يبدأ عادة بالأصناف المبكرة مثل السكري والهندي والصديقة والعويسي، ثم تتوالى الأصناف الأخرى مثل الزبدية والفص والنعومي والتيمور، فيما تظهر الأصناف الأجنبية مثل الكيت والكنت خلال المراحل الأخيرة من الموسم.

توصيات مهمة للمزارعين

ووجه أبو صدام مجموعة من النصائح لمزارعي المانجو خلال الفترة الحالية، أبرزها ضرورة الاعتدال في عمليات الري والتسميد وتجنب تعطيش الأشجار أو الإفراط في المياه، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة الثمار والإنتاج.

كما شدد على أهمية عدم استخدام المبيدات الحشرية خلال فترة التزهير حفاظًا على الحشرات النافعة المسؤولة عن عملية التلقيح، مع ضرورة عدم التسرع في جمع الثمار قبل اكتمال نضجها، لضمان تحقيق أعلى جودة وأفضل عائد اقتصادي للمزارعين.

توصيات يومية لمواجهة التقلبات الجوية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد علي فهيم أن مركز معلومات تغير المناخ يواصل إصدار توصيات فنية وإرشادية بشكل يومي للمزارعين في مختلف المحافظات، لمساعدتهم على التعامل مع التغيرات الجوية المفاجئة وتقليل آثارها السلبية على المحاصيل.

وأشار إلى أن التزام المزارعين بهذه التوصيات ساهم خلال السنوات الأخيرة في الحد من الخسائر الزراعية ورفع قدرة القطاع على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.