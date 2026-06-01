تعزيزا للتواصل الثقافي والروحي .. البابا تواضروس يستقبل وفدا من روسيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، وفدًا من وزارة الثقافة الروسية والغرفة التجارية بروسيا برئاسة السيدة ماري آن والسيد باسيلي الذين جاؤوا برفقة الأستاذة الدكتورة منال العبسي رئيسة الجمعية العمومية لنساء مصر وعدد من عضوات ومؤسسات الجمعية، والمستشار أحمد حسن مستشار الجمعية حيث قامت الدكتورة منال بجهد متميز في تنسيق زيارة الوفد الروسي لقداسة البابا.

دار أثناء اللقاء حديث ودي عن مكانة القديسة مريم العذراء في الكنيستين القبطية والروسية حيث تمت الإشارة إلى الظهور المعجزي للعذراء في كنيستها بضاحية الزيتون بالقاهرة.

حضر اللقاء من اتحاد المستثمرين المصريين الأستاذ الدكتور محرم هلال واللواء حسن الشهاوي، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كما حضره نيافة الأنبا يوأنس مطران اسيوط وسكرتير المجمع المقدس والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا.