محمد عبيد يتوج بجائزة رجل المباراة أمام المغرب

حصد محمد عبيد، حارس مرمى منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام المغرب، بعدما قدم أداءً مميزًا ساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

تألق لافت لحارس الفراعنة الصغار

وظهر محمد عبيد بمستوى متميز طوال أحداث اللقاء، حيث تصدى لعدة محاولات خطيرة من المنتخب المغربي، وحافظ على نظافة شباكه في مباراة شهدت ندية كبيرة بين المنتخبين. وجاء تتويجه بجائزة رجل المباراة تقديرًا لدوره المؤثر في قيادة منتخب مصر للخروج بشباك نظيفة وتحقيق الانتصار.

مصر تحصد برونزية أفريقيا

ونجح منتخب مصر للناشئين في إنهاء مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية، عقب الفوز على منتخب المغرب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين لتحديد صاحب المركز الثالث في البطولة.

ويعد هذا الإنجاز تتويجًا للمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني طوال منافسات البطولة، خاصة بعد نجاح المنتخب في ضمان التأهل إلى كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

الديزل يفتتح التسجيل

افتتح محمد السيد “الديزل” أهداف المنتخب المصري في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعدما استغل إحدى الفرص الهجومية بنجاح ليمنح الفراعنة الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وساهم الهدف في منح لاعبي منتخب مصر المزيد من الثقة خلال الشوط الثاني، وسط محاولات مغربية متواصلة للعودة إلى اللقاء.

أحمد بشير يؤكد الانتصار

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح أحمد بشير في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر، ليؤكد تفوق الفراعنة ويحسم نتيجة المباراة بشكل نهائي.

وبهذا الفوز، يختتم منتخب مصر للناشئين مشاركته القارية بصورة مميزة، جامعًا بين التتويج بالميدالية البرونزية والتأهل إلى نهائيات كأس العالم، بينما خطف الحارس محمد عبيد الأضواء بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة بفضل تألقه الكبير أمام المنتخب المغربي