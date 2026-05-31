منتخب الناشئين تحت 17 عاما بالزي الأبيض أمام المغرب

عقد اليوم الأحد الاجتماع الفني الخاص بمواجهة المنتخب تحت 17 عاما أمام المنتخب المغربي فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب.

تفاصيل الاجتماع



وأسفر الاجتماع عن ارتداء منتخب مصر للناشئين الزي الأبيض الكامل "القميص والشورت والجوارب"، خلال المباراة المقررة إقامتها غدا الاثنين في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة فى أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا

وحضر الاجتماع الدكتور علاء عبدالعزيز، مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، شادي الشريف، مدير منتخب مصر تحت 17 عامًا، الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي، أحمد درويش، المنسق الإعلامي، ووجيه حسن، مسئول المهمات.