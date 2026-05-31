قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم العالمي للببغاء.. احتفاء بالجمال الملون وتحذيرات من خطر الانقراض
بسبب حرب إيران.. الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد سقف أسعار النفط الروسي مؤقتا
رغم قرار الخارجية.. ترامب يعين باراك مبعوثا خاصا لسوريا والعراق
مهاجمة دول الخليج.. أمريكا تكشف عن خطأ فادح ارتكبه الإيرانيون خلال الحرب
جينيسيس GV60 ماجما تتفوق على أيونيك 5 N بسعر صادم
متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة
قوات أوكرانية تستهدف مدرسة للملاكمة في مدينة إنيرغودار الروسية.. صور
قافلة مساعدات جديدة إلى غزة تضم 3000 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: رصدنا أضرارا بمحطة زابوريجيا
من الإيجار إلى التملك.. تفاصيل أكبر طرح سكني جديد للشباب ومحدودي الدخل
كاراجر يفتح النار على محمد صلاح بعد إقالة سلوت
13 مصابا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى جنوبي لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026
أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026
رانيا أيمن

يبدأ البنك الأهلي المصري وباقي البنوك العاملة في السوق المحلية استقبال العملاء مجددًا بداية من غدٍ الاثنين 1 يونيو 2026، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن أعلى شهادات الادخار والعوائد البنكية المتاحة داخل البنوك المصرية، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة قبل إجازة العيد مباشرة.

شهادات الادخار

ويواصل البنك الأهلي المصري طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تناسب احتياجات العملاء المختلفة، سواء للراغبين في تحقيق أعلى عائد خلال السنة الأولى، أو الباحثين عن دخل شهري ثابت، أو العملاء الذين يفضلون الشهادات المرتبطة بتحركات أسعار الفائدة.

وتتصدر الشهادات البلاتينية قائمة الأعلى عائدًا داخل البنك الأهلي المصري خلال 2026، بفضل تنوع دوريات صرف العائد واختلاف طبيعة الفائدة بين الثابتة والمتغيرة والمتدرجة.

شهادات الادخار

أولًا: الشهادة البلاتينية المتدرجة 3 سنوات.. أعلى عائد سنوي

تُعد الشهادة البلاتينية المتدرجة من أبرز شهادات الادخار الأعلى عائدًا داخل البنك الأهلي المصري، حيث تمنح عائدًا سنويًا متناقصًا على مدار 3 سنوات.

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • نوع العائد: متدرج سنوي ثابت
  • السنة الأولى: 22%
  • السنة الثانية: 17.5%
  • السنة الثالثة: 13%
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
  • يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء
  • لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر

ثانيًا: الشهادة البلاتينية المتدرجة بعائد شهري

تناسب هذه الشهادة العملاء الباحثين عن دخل شهري مرتفع مع عائد متناقص تدريجيًا على مدار مدة الشهادة.

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • نوع العائد: متدرج شهري
  • السنة الأولى: 21%
  • السنة الثانية: 16.25%
  • السنة الثالثة: 12%
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • صرف العائد: شهريًا
شهادات الادخار

ثالثاً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

تُعد من أكثر شهادات الادخار ارتباطًا بتحركات أسعار الفائدة، حيث يتغير العائد وفقًا لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري.

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • نوع العائد: متغير
  • سعر العائد: 19.25% ربع سنوي
  • مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي + 0.25%
  • يتم تعديل العائد تلقائيًا حسب تغير الفائدة
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر
عوائد شهادات الادخار

رابعاً: الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت

تعتبر من أكثر الشهادات استقرارًا للراغبين في الحصول على دخل شهري ثابت طوال مدة الشهادة دون التأثر بتغيرات أسعار الفائدة.

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • نوع العائد: ثابت طوال المدة
  • سعر العائد: 17.25%
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • صرف العائد: شهريًا

ويترقب عدد كبير من العملاء عودة العمل داخل البنوك غدًا، من أجل شراء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، خاصة مع استمرار اهتمام المواطنين بالاستثمار الآمن والحفاظ على قيمة المدخرات في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026 شهادات الادخار أعلى عائد في شهادات الادخار شهادات البنك الاهلى 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

تقديم الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي موقع وزارة التربية والتعليم ..بدء التسجيل غداً

دواجن بيضاء

عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

بالصور

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

1066 كيسا في يومين.. أهالي الصنافين بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم
التبرع بالدم

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد