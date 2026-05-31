متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

يبدأ البنك الأهلي المصري وباقي البنوك العاملة في السوق المحلية استقبال العملاء مجددًا بداية من غدٍ الاثنين 1 يونيو 2026، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن أعلى شهادات الادخار والعوائد البنكية المتاحة داخل البنوك المصرية، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة قبل إجازة العيد مباشرة.

ويواصل البنك الأهلي المصري طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تناسب احتياجات العملاء المختلفة، سواء للراغبين في تحقيق أعلى عائد خلال السنة الأولى، أو الباحثين عن دخل شهري ثابت، أو العملاء الذين يفضلون الشهادات المرتبطة بتحركات أسعار الفائدة.

وتتصدر الشهادات البلاتينية قائمة الأعلى عائدًا داخل البنك الأهلي المصري خلال 2026، بفضل تنوع دوريات صرف العائد واختلاف طبيعة الفائدة بين الثابتة والمتغيرة والمتدرجة.

أولًا: الشهادة البلاتينية المتدرجة 3 سنوات.. أعلى عائد سنوي

تُعد الشهادة البلاتينية المتدرجة من أبرز شهادات الادخار الأعلى عائدًا داخل البنك الأهلي المصري، حيث تمنح عائدًا سنويًا متناقصًا على مدار 3 سنوات.

مدة الشهادة: 3 سنوات

نوع العائد: متدرج سنوي ثابت

السنة الأولى: 22%

السنة الثانية: 17.5%

السنة الثالثة: 13%

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء

لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر

ثانيًا: الشهادة البلاتينية المتدرجة بعائد شهري

تناسب هذه الشهادة العملاء الباحثين عن دخل شهري مرتفع مع عائد متناقص تدريجيًا على مدار مدة الشهادة.

مدة الشهادة: 3 سنوات

نوع العائد: متدرج شهري

السنة الأولى: 21%

السنة الثانية: 16.25%

السنة الثالثة: 12%

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

صرف العائد: شهريًا

ثالثاً: الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

تُعد من أكثر شهادات الادخار ارتباطًا بتحركات أسعار الفائدة، حيث يتغير العائد وفقًا لسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري.

مدة الشهادة: 3 سنوات

نوع العائد: متغير

سعر العائد: 19.25% ربع سنوي

مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي + 0.25%

يتم تعديل العائد تلقائيًا حسب تغير الفائدة

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

لا يجوز الاسترداد قبل مرور 6 أشهر

رابعاً: الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت

تعتبر من أكثر الشهادات استقرارًا للراغبين في الحصول على دخل شهري ثابت طوال مدة الشهادة دون التأثر بتغيرات أسعار الفائدة.

مدة الشهادة: 3 سنوات

نوع العائد: ثابت طوال المدة

سعر العائد: 17.25%

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

صرف العائد: شهريًا

ويترقب عدد كبير من العملاء عودة العمل داخل البنوك غدًا، من أجل شراء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، خاصة مع استمرار اهتمام المواطنين بالاستثمار الآمن والحفاظ على قيمة المدخرات في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.