كريم عبد العزيز: أتمني إعادة تقديم اللص والكلاب.. أعمال نجيب محفوظ لا تموت مع الزمن

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن رغبته في إعادة تقديم رواية "اللص والكلاب" للأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، والتي سبق تحويلها إلى فيلم سينمائي شهير عام 1962 من بطولة الراحلين شكري سرحان وشادية، مؤكدًا أن أعمال محفوظ تمتلك قيمة فنية وإنسانية تجعلها صالحة لكل زمان ومكان.

وقال كريم عبد العزيز خلال لقائه في برنامج "بيت مراد": "عندي إحساس أن روايات نجيب محفوظ لما يتعاد تقديمها مرة أخرى على مر العصور هي لا تموت، وأنا أتمنى أقدم رواية اللص والكلاب مرة أخرى، دي فكرة لا تموت، ونجيب محفوظ من عظماء مصر وكان سابق عصره وزمنه".

وأضاف أن أعمال نجيب محفوظ ما زالت قادرة على جذب الأجيال الجديدة، لما تحمله من أفكار عميقة وشخصيات إنسانية خالدة، مؤكدًا أن إعادة تقديم هذه الروايات برؤية معاصرة قد يمنحها فرصة للوصول إلى جمهور أوسع.

وعلى جانب آخر، يواصل كريم عبد العزيز حصد النجاح في دور العرض السينمائية من خلال فيلم "7Dogs"، الذي يجمعه لأول مرة بالنجم أحمد عز في تجربة سينمائية ضخمة تجمع بين الأكشن والإثارة.

وتدور أحداث الفيلم حول "خالد العزازي"، عميل الإنتربول الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع "غالي أبو داود"، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة شديدة الخطورة لمواجهة شبكات تجارة المخدرات، لتتوالى بعدها الأحداث وسط العديد من المفاجآت والأزمات المعقدة.

ويضم الفيلم كوكبة كبيرة من النجوم، في مقدمتهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب تارا عماد، هنا الزاهد، ناصر القصبي، سيد رجب، وظهور خاص للفنانة منة شلبي، بالإضافة إلى عدد من النجوم العالميين، من بينهم مونيكا بيلوتشي، جيانكارلو إسبوزيتو، سلمان خان، سانجاي دوت، مارتن لورانس، وماكس هوانغ.