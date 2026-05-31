ما العلاقة بين مشكلات وأمراض الغدة الدرقية وتساقط الشعر؟

رنا عصمت

يلعب هرمون الغدة الدرقية دورًا أساسيًا في نمو بصيلات الشعر والحفاظ عليها، وبصيلات الشعر هي الجيوب الصغيرة الموجودة تحت الجلد التي ينمو منها الشعر.

 لذلك، قد يؤدي قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها، خاصة إذا كان شديدًا أو لفترة طويلة، إلى تساقط الشعر.

تمر جذور الشعر عادةً بدورات منتظمة للنمو والراحة، فعلى سبيل المثال ينمو شعر الرأس لعدة سنوات ثم يدخل في مرحلة راحة مؤقتة. لكن عند وجود خلل في مستويات هرمونات الغدة الدرقية، سواء بالزيادة أو النقصان، قد يتعرض الجسم لما يشبه “الصدمة”، مما يؤدي إلى حالة تُعرف باسم تساقط الشعر الكربي.

وفي هذه الحالة، تدخل بصيلات الشعر مرحلة الراحة مبكرًا جدًا، وقد يفقد الشخص ما يصل إلى 70% من شعر فروة الرأس خلال حوالي شهرين.

كما أن الأشخاص المصابين بأحد أمراض المناعة الذاتية يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مناعية أخرى. فعلى سبيل المثال، قد يعاني المصابون بالتهاب الغدة الدرقية  من الثعلبة المناعية، والتي تسبب تساقطًا منتشرًا للشعر.

 أما الثعلبة البقعية فتؤدي إلى تساقط الشعر في مناطق محددة من فروة الرأس.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تساقط الشعر قد يكون أحد الآثار الجانبية لبعض أدوية علاج فرط نشاط الغدة الدرقية، والتي تُستخدم لعلاج زيادة نشاط الغدة الدرقية.

المصدر dailymedicalinfo 

