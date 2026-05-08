الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

سرطان الغدة الدرقية النخاعي.. الاعراض وطرق الوقاية والعلاج

هاجر هانئ

سرطان الغدة الدرقية النخاعي (MTC) هو سرطان يتكون داخل الغدة الدرقية، وتحديدًا في النخاع. يحتوي هذا النخاع على خلايا خاصة تُسمى الخلايا الجريبية C، وهي المسؤولة عن إنتاج هرمون الكالسيتونين. يحدث سرطان الغدة الدرقية النخاعي عندما تنمو هذه الخلايا بشكل غير طبيعي.

 يُثير سماع احتمال الإصابة بالسرطان العديد من التساؤلات والمخاوف، خاصةً إذا كان نادرًا. 

ما مدى شيوع سرطان الغدة الدرقية النخاعي؟


سرطان الغدة الدرقية، بشكل عام، شائع نسبيًا. لكن سرطان الغدة الدرقية النخاعي، تحديدًا، نادر. يُشكل سرطان الغدة الدرقية النخاعي ما يقارب 4% إلى 10% من جميع سرطانات الغدة الدرقية في الولايات المتحدة. ويتم تشخيص حوالي 1000 شخص بسرطان الغدة الدرقية النخاعي سنويًا في الولايات المتحدة.


 أعراض سرطان الغدة الدرقية النخاعي

تشمل أعراض سرطان الغدة الدرقية النخاعي ما يلي:

وجود عقدة (كتلة) في الجزء العلوي من الغدة الدرقية (يُلاحظ هذا في 75% إلى 95% من الحالات عند التشخيص).
تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة (يُلاحظ هذا في 70% من الحالات عند التشخيص).

في حالات نادرة، قد تُسبب عقدة الغدة الدرقية المتضخمة ما يلي:

بحة في الصوت
صعوبة في البلع
مشاكل في التنفس
في بعض الحالات، قد يُصاب الشخص بسرطان الغدة الدرقية النخاعي لفترة طويلة قبل ظهور الأعراض، وذلك لأن الورم يبقى صغيرًا.

أسباب سرطان الغدة الدرقية النخاعي


حوالي 75% من حالات سرطان الغدة الدرقية النخاعي (3 من كل 4) هي حالات فردية. وهذا يعني أنها تُصيب أشخاصًا ليس لديهم تاريخ عائلي للإصابة بهذا النوع من السرطان. لم يتوصل العلماء بعد إلى السبب الدقيق لسرطان الغدة الدرقية النخاعي الفردي. لكن ما بين 40% إلى 50% من المصابين بسرطان الغدة الدرقية النخاعي العرضي لديهم طفرات مكتسبة في جين RET. هذا يعني أن الطفرة الجينية تتطور لاحقًا في الحياة، وليست فطرية.

في ما يصل إلى 25% من الحالات (حالة واحدة من كل أربع حالات)، يكون سرطان الغدة الدرقية النخاعي ناتجًا عن حالة وراثية تُسمى متلازمة الأورام الصماء المتعددة من النوع الثاني (MEN2). وهناك أنواع فرعية مختلفة من MEN2، منها:

MEN2A: تبلغ نسبة الإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي لدى المصابين بـ MEN2A 90%.

MEN2B: بعض حالات MEN2B وراثية، ولكن في معظم الأحيان لا تكون كذلك. تبلغ نسبة الإصابة بسرطان الغدة الدرقية النخاعي لدى المصابين بـ MEN2B 100% في سن مبكرة جدًا.

يوجد أيضًا نوع فرعي من MEN2B يُسمى سرطان الغدة الدرقية النخاعي العائلي (FMTC). يحمل المصابون بـ FMTC طفرة في جين RET، ولكنهم يُصابون فقط بسرطان الغدة الدرقية النخاعي (دون أورام أخرى).

إذا كنت تعاني من طفرة جينية في جين RET، فقد تتمكن من الخضوع لجراحة وقائية لإزالة الغدة الدرقية قبل تطور السرطان.

 علاج سرطان الغدة الدرقية النخاعي

العلاج الرئيسي لسرطان الغدة الدرقية النخاعي هو الجراحة لاستئصال الغدة الدرقية بالكامل (استئصال الغدة الدرقية الكلي).

إذا انتشر سرطان الغدة الدرقية (انتقل) إلى الغدد الليمفاوية في الرقبة، فمن المرجح أن يقوم الجراح باستئصالها أيضًا. بعد الجراحة، ستحتاج إلى تناول أدوية بديلة لهرمون الغدة الدرقية مدى الحياة.

إلى جانب الجراحة، قد يوصي طبيبك بعلاجات أخرى، بما في ذلك:

العلاج الإشعاعي
العلاج الكيميائي
العلاجات الموجهة التي تستهدف التغيرات في الحمض النووي الموجودة في بعض حالات سرطان الغدة الدرقية النخاعي (مثل فانديتانيب وكابوزانتينيب).
بعد علاج سرطان الغدة الدرقية النخاعي، سيقوم طبيبك بفحص مستويات مستضد السرطان المضغي (CEA) والكالسيتونين عن طريق تحاليل الدم. بهذه الطريقة، يمكنه متابعة مدى فعالية العلاج أو الكشف عن عودة السرطان.

عادةً ما يكون سرطان الغدة الدرقية النخاعي أكثر شراسة من الأنواع الأخرى الأكثر شيوعًا من سرطان الغدة الدرقية. يسهل علاجه والسيطرة عليه إذا تم اكتشافه قبل أن ينتشر إلى الغدد الليمفاوية في الرقبة أو أجزاء أخرى من جسمك.

ريهام حجاج
محمد سيف
