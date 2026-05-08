ماذا يحدث لجسم السيدات عند اتباع نظام الكارنيفور؟

الكارنيفور هو نظام غذائي يعتمد على اللحوم فقط للنساء - وهو نظام غذائي يقتصر على المنتجات الحيوانية ويستبعد الأطعمة النباتية، وتشارك العديد من النساء تجارب إيجابية قصيرة المدى، مثل الشعور بانتفاخ أقل، وصفاء ذهن أكبر، وقلة الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

ورغم أن هذه التغييرات قد تبدو مشجعة، إلا أنه من المهم دراسة تأثير هذا النظام الغذائي على صحة المرأة على المدى الطويل.

تأثير نظام الكارنيفور على السيدات

تكتشف العديد من النساء أن تقييد النظام الغذائي لا يؤثر على أجسامهن بنفس الطريقة التي قد يؤثر بها على الرجال، فأنظمة الهرمونات الأنثوية، بما في ذلك هرمون الإستروجين والبروجسترون والكورتيزول وهرمونات الغدة الدرقية، حساسة بشكل خاص لتناول الطاقة وتوافر الكربوهيدرات .

عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الطاقة، أو عند انخفاض استهلاك الكربوهيدرات بشكل كبير، قد تتحول هذه الأنظمة إلى وضع الحفاظ على الطاقة، أحد العناصر الأساسية في هذا السياق هو محور الغدة النخامية ، الذي يُساعد في تنظيم الدورة الشهرية، قد تؤدي اضطرابات هذا المحور إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، أو حتى انقطاعها تمامًا

وغالباً ما يؤدي تقليل الكربوهيدرات إلى فترة تحسن مؤقتة تتمثل في زيادة صفاء الذهن، وتقليل الانتفاخ، أو الشعور "بالخفة"، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن تقليل الكربوهيدرات يؤدي إلى فقدان الماء، حيث أن كل غرام من الكربوهيدرات المخزنة يحتفظ بالماء في العضلات

لكن مع مرور الوقت، يبدأ الجسم بإرسال إشارات مختلفة:

الإرهاق المستمر أو الإنهاك

تشوش الذهن أو النسيان

القلق أو الانفعال

صعوبة في النوم

فقدان الحافز لممارسة الرياضة أو المشاركة الاجتماعية

بدون تناول كمية كافية من الكربوهيدرات، قد تُرهق الغدد الكظرية ، مما يؤدي إلى تقلبات غير منتظمة في الطاقة والمزاج، وبينما يقترح بعض مؤيدي النظام الغذائي القائم على اللحوم التناوب بين تناول الكربوهيدرات للمساعدة في تخفيف هذه الآثار، فإن النهج الأكثر استدامة غالبًا ما يكمن في التغذية المتوازنة والمرنة التي تُعطي الأولوية لصحة الهرمونات والدماغ.