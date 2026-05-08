قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عنها
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 ذو القعدة - 8 مايو 2026
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي يؤكد دائما أن أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري.. النائب محمد أبو العينين يشارك في الدورة الـ 20 لاجتماعات برلمان البحر المتوسط
فاق التوقعات.. أشهر عيار ذهب.. تعرف آخر سعر في الصاغة
حبس 9 أشخاص لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول
اختبارات إلكترونية “تجريبية” لطلاب “أبناؤنا في الخارج ” ..من اليوم حتى الأحد
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: تعداد الكلاب في مصر تجاوز الخط الأخضر منذ سنوات
الدفاعات الإماراتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية
ثابت بدون تغيير.. الدولار يسجل 52.65 جنيهًا
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: تحذيرات مبكرة من أزمة التكاثر غير المنضبط للكلاب
اليوم.. انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة
هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو.. والدفاعات الروسية تُسقط عشرات الطائرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسم السيدات عند اتباع نظام الكارنيفور؟

كارنيفور
كارنيفور

الكارنيفور هو نظام غذائي يعتمد على اللحوم فقط للنساء - وهو نظام غذائي يقتصر على المنتجات الحيوانية ويستبعد الأطعمة النباتية، وتشارك العديد من النساء تجارب إيجابية قصيرة المدى، مثل الشعور بانتفاخ أقل، وصفاء ذهن أكبر، وقلة الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

ورغم أن هذه التغييرات قد تبدو مشجعة، إلا أنه من المهم دراسة تأثير هذا النظام الغذائي على صحة المرأة على المدى الطويل.

تأثير نظام الكارنيفور على السيدات 

تكتشف العديد من النساء أن تقييد النظام الغذائي لا يؤثر على أجسامهن بنفس الطريقة التي قد يؤثر بها على الرجال، فأنظمة الهرمونات الأنثوية، بما في ذلك هرمون الإستروجين والبروجسترون والكورتيزول وهرمونات الغدة الدرقية، حساسة بشكل خاص لتناول الطاقة وتوافر الكربوهيدرات .

عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من الطاقة، أو عند انخفاض استهلاك الكربوهيدرات بشكل كبير، قد تتحول هذه الأنظمة إلى وضع الحفاظ على الطاقة، أحد العناصر الأساسية في هذا السياق هو محور الغدة النخامية ، الذي يُساعد في تنظيم الدورة الشهرية، قد تؤدي اضطرابات هذا المحور إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، أو حتى انقطاعها تمامًا

وغالباً ما يؤدي تقليل الكربوهيدرات إلى فترة تحسن مؤقتة تتمثل في زيادة صفاء الذهن، وتقليل الانتفاخ، أو الشعور "بالخفة"، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن تقليل الكربوهيدرات يؤدي إلى فقدان الماء، حيث أن كل غرام من الكربوهيدرات المخزنة يحتفظ بالماء في العضلات

لكن مع مرور الوقت، يبدأ الجسم بإرسال إشارات مختلفة:

الإرهاق المستمر أو الإنهاك

تشوش الذهن أو النسيان

القلق أو الانفعال

صعوبة في النوم

فقدان الحافز لممارسة الرياضة أو المشاركة الاجتماعية

بدون تناول كمية كافية من الكربوهيدرات، قد تُرهق الغدد الكظرية ، مما يؤدي إلى تقلبات غير منتظمة في الطاقة والمزاج، وبينما يقترح بعض مؤيدي النظام الغذائي القائم على اللحوم التناوب بين تناول الكربوهيدرات للمساعدة في تخفيف هذه الآثار، فإن النهج الأكثر استدامة غالبًا ما يكمن في التغذية المتوازنة والمرنة التي تُعطي الأولوية لصحة الهرمونات والدماغ.

كارنيفور نظام كارنيفور أضرار نظام الكارنيفور فوائد نظام الكارنيفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي

وام: الرئيس السيسي وبن زايد يتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية في الإمارات

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

ترشيحاتنا

حنان يوسف

لقيت المكان اللي هقعد فيه بشع.. حنان يوسف بكشف سر انسحابها من درش

الفنان إياد نصار

إياد نصار: العمل في مصر حلم لأي فنان عربي

الفنان علاء مرسي

علاء مرسي لصدى البلد: شخصيتي في قلب شمس تحمل مشاعر حقد وغيرة

بالصور

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد