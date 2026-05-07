قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخابرات الأمريكية تصدم ترامب: إيران قادرة على الصمود عدة أشهر أمام الحصار
10 حالات يحق للزوجة فيها طلب الطلاق.. محام يعلن مفاجأة بشأن مادة الفسخ
الرئيس السيسي والسلطان هيثم يبحثان في مسقط مستجدات المنطقة ويؤكدان: أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي
أمين الفتوى: الطواف حول الكعبة يطهر القلب قبل الجسد
بعد التراجع الكبير.. سعر الدولار اليوم الخميس في جميع البنوك
بسبب رفضها إعداد وجبة طعام له.. أخ ينهي حياة شقيقته وقرار من محكمة الجنايات بأسيوط
أحمد الطيب يطالب بلمّ شمل رؤساء الزمالك قبل مواجهتي الكونفدرالية والدوري
تغريم متهم 300 ألف جنيه في اتهامه بالتشهير بالإعلامية نجلاء الراوي
كشف ملابسات فيديو مشاجرة طالبات داخل مدرسة بالدخيلة في الإسكندرية
احتفالات عيد النصر.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا من 8 إلى 10 مايو
انطلاق أولي رحلات الجسر الجوي من مطار القاهرة إلي جدة لنقل الحجاج إلي الأراضي المقدسة
بحضور هاني مهنا وهيفاء وهبي.. بدء عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بحلول عام 2048.. لقاح فيروس الورم الحليمي يقضي على مرض خطير يصيب النساء

لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
آية التيجي

كشفت دراسة علمية جديدة أن سرطان عنق الرحم قد يختفي تقريبًا من الدول ذات الدخل المرتفع بحلول عام 2048، بفضل التوسع في برامج التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري HPV والفحص المبكر المنتظم، في خطوة وصفها الباحثون بأنها “ثورة في الوقاية من السرطان”.

كيف يساهم لقاح HPV في القضاء على سرطان عنق الرحم؟

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة “The Lancet” الطبية، فإن برامج التطعيم الحالية والفحص الدوري نجحت بالفعل في خفض معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم بشكل ملحوظ في عدد من الدول، وعلى رأسها المملكة المتحدة.

وأوضح الباحثون أن فيروس الورم الحليمي البشري HPV يُعد السبب الرئيسي وراء نحو 99.7% من حالات سرطان عنق الرحم، وهو فيروس شائع ينتقل عبر التلامس الجلدي.

ورغم أن أغلب الأشخاص يتخلصون من الفيروس تلقائيًا دون مشاكل، فإن بعض السلالات الخطيرة قد تبقى داخل الجسم لسنوات، ما يزيد خطر تطور الخلايا غير الطبيعية إلى سرطان.

وأكدت الدراسة أن الجمع بين التطعيم ضد HPV
الفحص الدوري لعنق الرحم
العلاج المبكر للحالات قبل السرطانية، يمكن أن يقلل معدلات الإصابة عالميًا بأكثر من 90%.

لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم

الدول الغنية تقترب من القضاء على المرض

وأشارت الدراسة إلى أن الدول ذات الدخل المرتفع تسير بخطى سريعة نحو القضاء على سرطان عنق الرحم خلال العقود المقبلة، خاصة بعد نجاح حملات التطعيم المدرسية وبرامج الكشف المبكر.

وفي بريطانيا، انخفضت معدلات الوفاة المرتبطة بسرطان عنق الرحم بنحو 80% منذ خمسينيات القرن الماضي، بفضل برامج الفحص والتطعيم.

كما أظهرت البيانات انخفاضًا حادًا في الإصابات بين النساء من عمر 25 إلى 29 عامًا، وهي الفئة التي استفادت من لقاح HPV منذ سن مبكرة.

لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم

تحذير بشأن الدول الفقيرة

وفي المقابل، حذر العلماء من أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل قد تواجه تباطؤًا كبيرًا في القضاء على المرض، بسبب ضعف الوصول إلى اللقاحات وبرامج الفحص المبكر.

وأكد الباحثون أن غياب العدالة في توزيع اللقاحات عالميًا قد يؤدي إلى اتساع الفجوة الصحية بين الدول الغنية والفقيرة خلال السنوات المقبلة.

أعراض سرطان عنق الرحم

أعراض سرطان عنق الرحم

ونبه الخبراء إلى ضرورة الانتباه لبعض الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم، ومنها:
ـ نزيف مهبلي غير طبيعي
ـ ألم أثناء العلاقة الزوجية
ـ آلام أسفل الظهر أو الحوض
ـ تغيرات غير معتادة في الإفرازات المهبلية

سرطان عنق الرحم

أهمية الفحص الدوري

وشددت الدراسة على أن لقاح HPV لا يمنح حماية كاملة بنسبة 100%، لذلك تظل مسحات عنق الرحم والفحوصات الدورية ضرورية لاكتشاف أي تغيرات مبكرًا قبل تحولها إلى سرطان.

ويتوقع الباحثون أن يؤدي تحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتطعيم والفحص والعلاج إلى منع أكثر من 37 مليون حالة سرطان عنق الرحم خلال القرن الحالي.

سرطان عنق الرحم لقاح HPV فيروس الورم الحليمي البشري أعراض سرطان عنق الرحم الوقاية من سرطان عنق الرحم فحص عنق الرحم لقاح فيروس الورم الحليمي سرطان النساء التطعيم ضد HPV الصحة النسائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جيلي جالاكسي

قبل طرحها محليا.. مواصفات جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليا

فى دقائق..طريقة عمل دجاج التندورى

فى دقائق.. طريقة عمل دجاج التندورى

كيا برايد موديل 2000‏

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

بالصور

بحلول عام 2048.. لقاح فيروس الورم الحليمي يقضي على مرض خطير يصيب النساء

لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم

بحضور هاني مهنا وهيفاء وهبي.. بدء عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر

هانى مهنا وهيفاء وهبي
هانى مهنا وهيفاء وهبي
هانى مهنا وهيفاء وهبي

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

عزاء هانى شاكر
عزاء هانى شاكر
عزاء هانى شاكر

الشعور بالعجز يزيد الألم المزمن سوءًا.. دراسة تكشف

هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟

فيديو

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد