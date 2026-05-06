يُعزّز الرغبة الجنسية .. دراسة تكشف تأثير تنظيف المنزل وغسيل الأطباق على الرجال

كشفت دراسة حديثة أن مشاركة الرجال في الأعمال المنزلية مثل التنظيف وغسل الأطباق قد يكون لها تأثير غير متوقع على حياتهم الشخصية، حيث تساهم في تعزيز الرغبة الجنسية لديهم بشكل ملحوظ.

تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، توصل باحثون إلى أن الرجال الذين يشاركون بشكل أكبر في المهام اليومية داخل المنزل، مثل الكنس والتنظيف، أبلغوا عن زيادة في مستوى الرغبة الجنسية مقارنة بغيرهم.

ونشرت الدراسة في مجلة The Journal of Sex Research، تناولت العلاقة بين توزيع الأدوار المنزلية بين الأزواج وتأثير ذلك على الحياة الزوجية.

وأظهرت النتائج أن النساء غالبًا ما يتحملن النصيب الأكبر من المهام اليومية، مثل رعاية الأطفال والتخطيط للوجبات والتنظيف، وهو ما يرتبط بانخفاض مستوى الرغبة الجنسية لديهن نتيجة الضغط والإجهاد.

وفي المقابل، تبين أن الرجال الذين يشاركون في هذه الأعمال بشكل أكبر يشعرون بارتفاع في الرغبة الجنسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأعمال المنزلية التقليدية.

لماذا يحدث هذا التأثير؟

رغم أن الدراسة لم تحسم السبب بشكل قاطع، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن تقليل العبء عن الشريك قد ينعكس إيجابيًا على العلاقة الزوجية، ويزيد من فرص التقارب العاطفي، وهو ما قد يفسر هذا الارتباط.

كما لفتت الدراسة إلى أن اختلاف التوقعات المجتمعية بين الرجال والنساء بشأن الأدوار المنزلية قد يلعب دورًا في هذه النتائج، حيث يُنظر إلى مساهمة الرجل في الأعمال المنزلية على أنها “إضافة إيجابية” وليست واجبًا أساسيًا.

دلالات مهمة للعلاقات الزوجية

وأكد الباحثون أن هذه النتائج قد تكون مفيدة في جلسات العلاج الأسري، خاصة في الحالات التي تعاني فيها الزوجة من انخفاض الرغبة الجنسية، حيث يمكن أن يكون إعادة توزيع المسؤوليات المنزلية أحد الحلول العملية لتحسين العلاقة.