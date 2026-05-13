الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تتصدر التصنيف العالمي في ترتيب صفقات التمويل الجماعي

تصدّرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التصنيف العالمي كأفضل مدير اكتتاب ومنسق رئيسي مفوض (Bookrunner & Mandated Lead Arranger) في جداول ترتيب صفقات التمويل الإسلامي الجماعي لعام 2025 م الصادرة عن كلٍ من بلومبرغ وبيانات وتحليلات مجموعة بورصة لندن (LSEG)، محققةً بذلك ريادة مستمرة للعام الخامس على التوالي.

تمويل التجارة الجماعية

ويعكس تصنيف بلومبرغ قدرة المؤسسة على هيكلة وقيادة صفقات تمويل التجارة الجماعية، إلى جانب نجاحها في استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين على المستوى العالمي.

بورصة لندن

كما يؤكد تصنيف وبيانات وتحليلات مجموعة بورصة لندن (LSEG) المكانة الريادية الراسخة للمؤسسة ومصداقيتها العالية في الأسواق المالية الدولية

. ويجسد هذا التقدير المزدوج الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة في حشد الاستثمارات من المؤسسات الخاصة والعامة من مختلف دول العالم وذلك لتمويل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع تقديم حلول تمويل تجارة إسلامية تلبي احتياجات العملاء ومتوافقة مع رسالتها التنموية.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قائلاً: "إن تصدّر المؤسسة التصنيف العالمي في جداول بلومبرغ وبيانات وتحليلات مجموعة بورصة لندن (LSEG) لصفقات التمويل الإسلامي الجماعية لعام 2025 م، يعكس متانة ومصداقية منصة التمويل الجماعي التي تعمل من خلالها المؤسسة، واستمرارية أدائها، واتساع نطاق حضورها العالمي. كما يؤكد هذا الإنجاز ثقة المجتمع المالي الدولي بقدرة المؤسسة على ابتكار وقيادة صفقات تمويل إسلامي عالية الجودة. ونتقدم بجزيل الشكر لشركائنا في التمويل الجماعي على ثقتهم المتواصلة ودعمهم المستمر."

وتعتمد جداول ترتيب صفقات التمويل الإسلامي الجماعي الصادرة عن بلومبرغ وبيانات وتحليلات مجموعة بورصة لندن (LSEG) على بيانات شاملة للمعاملات السوقية، وتُعد مرجعاً رئيسياً للمؤسسات المالية حول العالم من خلال منصات وأنظمة بيانات بلومبرغ وبيانات وتحليلات مجموعة بورصة لندن (LSEG).

- انتهى -







نبذة عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)

أُنشئت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) – بهدف تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية في هذه الدول. ومنذ انطلاق عملياتها في يناير 2008، قدّمت المؤسسة أكثر من 90 مليار دولار أمريكي في تمويل التجارة، مما عزّز مكانتها كمزود رائد للحلول التجارية التي تلبي احتياجات الدول الأعضاء. وانطلاقًا من رسالتها كمحفّز لتنمية التجارة البينية والدولية، تعمل المؤسسة على تمكين الدول الأعضاء من الوصول إلى التمويل التجاري، كما توفر الموارد والآليات اللازمة لبناء القدرات التجارية وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية. وكذلك تقدّم ITFC الدعم الفني والتدريب للمؤسسات المالية والبنوك لتعزيز قدرتها على تقديم حلول تمويل مبتكرة وفعالة.