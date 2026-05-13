شريف الجبلي: زيارة الرئيس السيسي إلى أوغندا تعكس قوة الدور المصري في أفريقيا

قال النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقي بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا ولقاءه بالرئيس يوري موسيفيني تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وتعكس حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع دول حوض النيل وترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة.

وأوضح الجبلي، في تصريح صحفي له اليوم أن المباحثات التي تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والزراعي والري والتدريب، تؤكد رؤية مصر القائمة على دعم التنمية المشتركة وتحقيق التكامل الأفريقي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

قوة الدور المصري في أفريقيا

وأشار رئيس افريقية البرلمان، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق بشأن قضايا المياه ونهر النيل يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بما يضمن الأمن المائي والتنمية المستدامة لجميع شعوب القارة.

وأضاف نائب الدقهلية. أن التحركات المصرية المكثفة داخل القارة الأفريقية عززت من مكانة مصر الإقليمية والدولية، خاصة مع الدور المحوري الذي تقوم به القاهرة في دعم جهود الاستقرار في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه قضايا الأمن والسلم في المنطقة.

واختتم الدكتور شريف الجبلي تصريحاته، بالتأكيد على أن استضافة مصر للقمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي ومنتدى الأعمال الأفريقي خلال يونيو 2026 يعكس ثقة الدول الأفريقية في الدور المصري وقدرته على قيادة جهود التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة.