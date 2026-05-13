أسامة كمال: تحرك مصري واضح وصريح يؤكد أهمية التعاون المائي مع أوغندا

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
علق الإعلامي أسامة كمال، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوغندا بعدما كان في زيارة لدولة كينيا.

وقال أسامة كمال في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: “الرئيس السيسي ورئيس أوغندا جددا التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي وتعميق الشراكة الاستراتيجية والتعاون لدفع السلام والتنمية”.

وتابع أسامة كمال: "الرئيس السيسي ورئيس أوغندا أكدا أهمية التسوية السلمية للنزاعات من خلال الحوار، كما أكدا أهمية تنمية الطاقة الكهربائية المستدامة للحفاظ على سلامة النظم البيئية".

وتابع أسامة كمال: "هناك تحرك واضح وصريح يؤكد على أهمية التعاون المائي بين مصر و أوغندا".

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، في القصر الرئاسي بمدينة عنتيبي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس استهل اللقاء بتهنئة الرئيس موسيفيني على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، مؤكداً أن ذلك يعكس ثقة الشعب الأوغندي في قيادته الحكيمة.

كما أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة مع أوغندا وما تشهده من زخم متنامٍ، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والري والرعاية الصحية، فضلاً عن مشاركة الكوادر الأوغندية في البرامج التدريبية المصرية.

وشدد الرئيس على حرص مصر على تطوير التبادل التجاري وإقامة شراكات استثمارية مستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكداً ضرورة تكثيف التنسيق على المستويين الأفريقي والدولي.

كما تبادل الرئيسان، الرؤى، بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد الرئيس على ضرورة اضطلاع دول الجوار بدورٍ بنّاء لاستعادة الاستقرار وتحقيق السلام المستدام.

وأكد الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون فيما يتعلق بموضوعات المياه ونهر النيل.

من جهته، عرض الرئيس موسيفيني، رؤية بلاده لتحقيق الاستقرار في القارة وإنهاء الصراعات، مؤكداً أهمية الحلول الوطنية والأفريقية التي تراعي خصوصيات القارة وتوازناتها الدقيقة.

