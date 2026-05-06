الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حيل تساعدك على النوم سريعًا.. طرق بسيطة لعلاج الأرق بدون أدوية

كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
آية التيجي

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من صعوبة النوم، ما يدفعهم للبحث عن حلول سريعة وفعالة.. وفي هذا السياق، كشفت الطبيبة البريطانية ديبوراه ليه عن مجموعة من التقنيات غير التقليدية التي تساعد على النوم بسرعة وتحسين جودة النوم، دون الحاجة إلى أدوية أو مكملات.

وتشير التقارير إلى أن ما يقرب من نصف البالغين يواجهون صعوبة في النوم، مع ارتفاع عمليات البحث عبر Google عن طرق النوم السريع بشكل ملحوظ.

وأكدت الطبيبة أن هناك حيلًا نفسية وجسدية يمكن أن تساعد في تهدئة العقل والدخول في النوم خلال دقائق، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ومن أبرز الطرق التي تساعدك على النوم سريعًا:
ـ خدعة “عكس التفكير” (Paradoxical Intention):
بدلًا من محاولة إجبار نفسك على النوم، تنصح الطبيبة بمحاولة “البقاء مستيقظًا”.
هذا الأسلوب يقلل التوتر الناتج عن القلق من الأرق، ما يساعد العقل على الاسترخاء والدخول في النوم بشكل أسرع.

ـ تقنية التنفس 4-7-8:
واحدة من أشهر الطرق التي تساعد على الاسترخاء، وقد طوّرها الطبيب Andrew Weil، وتعتمد على:
الشهيق لمدة 4 ثوانٍ
حبس النفس 7 ثوانٍ
الزفير لمدة 8 ثوانٍ
تساعد هذه التقنية على تهدئة الجهاز العصبي وخفض التوتر.

ـ التنفس من فتحة أنف واحدة:
تشير الدراسات إلى أن التنفس من الجانب الأيسر فقط أثناء الاستلقاء يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتهيئة الجسم للنوم.

ـ الاستحمام قبل النوم بـ90 دقيقة:
يوصي الخبراء بأخذ حمام دافئ قبل النوم بساعة إلى ساعة ونصف، حيث يساعد ذلك على خفض درجة حرارة الجسم تدريجيًا، وهو ما يُعد إشارة طبيعية للدماغ لبدء النوم العميق.

ـ استرجاع أحداث اليوم بالعكس:
بدلًا من التفكير في القلق والمشاكل، جرب استرجاع يومك بالتفصيل ولكن بشكل عكسي (من الليل إلى الصباح)، وهي طريقة تشغل العقل وتمنعه من التفكير المزعج.

ـ كتابة قائمة مهام لليوم التالي:
أظهرت دراسة أن كتابة “To-do list” قبل النوم تساعد على النوم بشكل أسرع، خاصة عند تدوين المهام بشكل دقيق.

لماذا النوم مهم لصحتك؟

ويلعب النوم الجيد دورًا أساسيًا في:
ـ تحسين الذاكرة والتركيز
ـ دعم صحة الدماغ
ـ تقليل خطر الإصابة بالأمراض مثل الخرف والسكتات الدماغية
ـ تعزيز الحالة المزاجية

كما أن اضطرابات النوم قد تؤثر على نظام تنظيف الدماغ المعروف علميًا باسم Glymphatic System.

نصائح إضافية لتحسين النوم

ـ تجنب الكافيين قبل النوم
ـ تقليل استخدام الهاتف
ـ الالتزام بموعد نوم ثابت
ـ خلق بيئة هادئة ومظلمة

