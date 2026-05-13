أسد في 20 محافظة مصرية و583 عرضًا يوميًا بداية من غدٍ الخميس

يبدأ غدًا الخميس الموافق 14 مايو عرض فيلم «أسد» رسميًا للمخرج محمد دياب، في 20 محافظة مصرية، من خلال 85 دار عرض، ما بين القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والغربية والقليوبية وأسوان والشرقية والمنوفية وشمال وجنوب سيناء والسويس والأقصر والفيوم وأسيوط والإسماعيلية والمنيا والبحيرة وبورسعيد والوادي الجديد، عبر 583 عرضًا يوميًا.



وشهدت سينما «سين» أمس العرض الخاص للفيلم، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام والصحافة، إلى جانب أبطال الفيلم وصُنّاعه، في أجواء احتفالية خاصة سبقت انطلاق العمل رسميًا في دور العرض السينمائية بمصر، على أن يبدأ عرضه في العالم العربي يوم 21 مايو.



وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم، وفي مقدمتهم محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا ومصطفى شحاتة، إيمان يوسف، إسلام مبارك، وعمرو القاضي وأحمد داش والطفل ياسين عمر والممثل السوداني نزار جمعة كما شهد العرض حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والمنتجين والإعلاميين والشخصيات العامة، الذين حرصوا على دعم أبطال الفيلم ومشاركتهم احتفالية عرضه الخاص، كما حضر العرض الخاص صُنّاع الفيلم، وعلى رأسهم المنتج موسى أبو طالب والمخرج محمد دياب، والمؤلفان المشاركان شيرين دياب والسيناريست خالد دياب، إلى جانب الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، والمونتير أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، صانع التريللر ماركوس عريان والموزع طارق صبري وعدد كبير من فريق عمل الفيلم للإحتفال بالعرض الأول للفيلم بعد سنوات من العمل.

يذكر أن فيلم أسد تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد، معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفي شحاته، بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، ومن إنتاج Goodfellas Media Production، Scoop Production، Fillme production، BigTime Fund، وتوزيعAFD بمصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.