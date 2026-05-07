عادة ترتكبها النساء أثناء النوم ترفع خطر الجلطات وأمراض القلب.. دراسة تحذر

كشفت تقارير ودراسات طبية حديثة أن آلاف النساء يعانين من الشخير دون إدراك خطورته، رغم أن كثيرات منهن يتمتعن بوزن صحي ولا يعانين من السمنة، إلا أن المشكلة قد تكون علامة على اضطراب خطير أثناء النوم يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “Daily Mail”، فإن الشخير لدى النساء قد يكون مؤشرًا على الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهي حالة مزمنة يتوقف فيها التنفس بشكل متكرر خلال النوم بسبب ارتخاء عضلات الحلق وانغلاق مجرى الهواء.



وأوضح التقرير أن انقطاع التنفس أثناء النوم يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم، ما يدفع المخ لإفراز الأدرينالين بشكل متكرر لإعادة التنفس، وهو ما يرفع ضغط الدم تدريجيًا ويؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأشار الباحثون، إلى أن هذه الحالة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بـ:

النوبات القلبية

السكتات الدماغية

ارتفاع ضغط الدم

الإرهاق المزمن وضعف التركيز

النساء أكثر عرضة بعد انقطاع الطمث

وأظهرت الدراسات الحديثة، أن اضطرابات النوم والشخير أصبحت أكثر شيوعًا لدى النساء، خاصة بعد انقطاع الطمث، نتيجة انخفاض هرموني الإستروجين والبروجسترون اللذين يساعدان في الحفاظ على قوة عضلات مجرى التنفس.

ووجدت دراسة منشورة في مجلة “BMC Endocrine Disorders” أن 36% من النساء قبل انقطاع الطمث يعانين أعراض انقطاع النفس أثناء النوم، وترتفع النسبة إلى 53.9% بعد انقطاع الطمث.

كما توقع باحثون ارتفاع معدلات الإصابة لدى النساء بنسبة تتجاوز 65% بحلول عام 2050.

أعراض قد تكشف الإصابة أثناء النوم

ويحذر الأطباء من تجاهل بعض العلامات التي قد تشير إلى اضطرابات التنفس أثناء النوم، ومنها:

ـ الاستيقاظ بإحساس بالإرهاق

ـ الصداع الصباحي

ـ جفاف الفم والسعال عند الاستيقاظ

ـ النعاس خلال النهار

ـ ضعف التركيز والتشوش الذهني

ـ الاستيقاظ المتكرر ليلًا

علاج بسيط قد يقلل المخاطر

وأشار التقرير إلى وجود عدة وسائل للعلاج، أبرزها أجهزة ضغط الهواء المستخدمة أثناء النوم، بالإضافة إلى أجهزة الفم المتخصصة التي تساعد على إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.

وأظهرت دراسة حديثة، أن بعض أجهزة تعديل الفك حققت نسب نجاح وصلت إلى81% لدى المصابين بالحالات المتوسطة

73% لدى الحالات الشديدة

ما ساعد كثيرًا من المرضى على تحسين جودة النوم وتقليل الشخير ومضاعفاته الصحية.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب إذا كان الشخير مصحوبًا بـ:

ـ الشعور المستمر بالتعب

ـ توقف التنفس أثناء النوم

ـ ارتفاع ضغط الدم

ـ الصداع المتكرر صباحًا

ـ اضطرابات النوم المزمنة

وأكد الأطباء أن تجاهل الشخير قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة على المدى الطويل، خاصة لدى النساء اللاتي لا يعتقدن أن الشخير قد يكون علامة مرضية.