مئوية سيارات في أفريقيا والشرق الأوسط تعكس تحولات قطاع التنقل إقليميًا.. تفاصيل

تشهد أسواق أفريقيا والشرق الأوسط احتفال شركة جنرال موتورز بمرور مئة عام على انطلاق عملياتها في المنطقة، في محطة تعكس حضورًا صناعيًا ممتدًا ودورًا متواصلًا في دعم قطاع التنقل وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.

سجلت الشركة بيع أكثر من 4.5 مليون مركبة عبر أسواق متعددة شملت شمال أفريقيا والمشرق والخليج العربي كما أنتج مصنعها في مدينة السادس من أكتوبر بمصر أكثر من مليون مركبة خلال 43 عامًا، ليصبح من أبرز القواعد التصنيعية للقطاع الخاص في البلاد. وأسهمت العمليات الصناعية في دعم شبكة واسعة من الموردين المحليين وتعزيز نقل الخبرات التقنية.

وامتد نشاط خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار منذ عشرينيات القرن الماضي، وصولًا إلى منظومة توزيع إقليمية تعتمد على مراكز لوجستية تدعم تدفق المكونات من عدة قارات، فيما تم بيع نحو 60 مليون بطارية في المنطقة، ما يعكس اتساع قاعدة التشغيل والصيانة.

وتؤكد الشركة توجهها نحو الابتكار والتقنيات المتصلة وأنظمة مساعدة السائق، مع التركيز على الشراكات طويلة الأمد مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الصناعة المحلية وتعزيز السلامة على الطرق.

وتواصل جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط أعمالها من مقرها في دبي، إلى جانب منشأتها التصنيعية في مصر، ضمن شبكة إقليمية تغطي عشرات الأسواق.