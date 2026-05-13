مساعد وزير الخارجية: حريصون على تعميق التعاون والشراكة التاريخية مع الأمم المتحدة

أكد السفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية للتعاون الإنمائي الأممي والثنائي، حرص مصر على تعزيز الشراكة التاريخية مع منظومة الأمم المتحدة بما يخدم أولويات التنمية الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده مساعد وزير الخارجية مع مديري وممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، برئاسة مشتركة مع “إلينا بانوفا” المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الأولويات الوطنية في مختلف المجالات التنموية.

وأشار السفير أنيس إلى أن الاجتماع يمثل خطوة نحو تعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، مبرزا تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع منظومة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما أكد مساعد وزير الخارجية ضرورة تعظيم الأثر التنموي على أرض الواقع، والبناء على الميزة النسبية لمجموعة شركاء التنمية، والتي تمثل منصة للحوار الاستراتيجي، وكذلك التنسيق بشأن اجتماعات مجموعات النتائج الفنية للإطار الاستراتيجي للشراكة، ولجنة التسيير المشتركة التي تترأسها وزارة الخارجية بشكل مشترك مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر.

من جانبها، أكدت “بانوفا” التزام الأمم المتحدة بدعم وتنفيذ أولويات وأهداف الدولة المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر وأولوياتها التنموية، مشيرةً إلى أهمية العمل المشترك بشأن موضوعات التمويل الإنمائي، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية والعمل متع