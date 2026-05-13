الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني يفجر ملف مُخالفات بناء في حي السلام ويعرض فيديوهات داخل مجلس النواب

النائب أحمد عبد المعبود
النائب أحمد عبد المعبود
ماجدة بدوى

استعرض النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم إزالة المخالفات الإنشائية في العقار تحت الإنشاء، الكائن بقطعة 5 بلوك 1، شياخة الـ«تقسيم جمعية 6 أكتوبر»، بحي السلام ثانٍ، والصادر بشأنه ترخيص رقم 82220250200049.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وواجه «عبد المعبود» المحافظ ومسؤولي الحي بتضرر المواطنين من المخالفات الإنشائية، موضحًا أنهم تقدموا بشكاوى رسمية إلى الحي، منها شكوى بديوان الحي برقم 650 بتاريخ 2026/2/24، وأخرى برقم 660 بتاريخ 2026/3/5، فضلًا عن شكاوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تحت أرقام (11965765، و11931329، و11860878)، إلى جانب شكوى برقم 763 بديوان محافظة القاهرة بتاريخ 2026/4/15، وأخرى بهيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 2026/4/14.

وشدد النائب، أمام اللجنة والمحافظ، على أن الموقع المشار إليه لا يراعي اشتراطات البناء، مشيرًا إلى أن الحي انتقل إلى الموقع مرة بتاريخ 2026/3/10، وأزال جزءًا محدودًا من المخالفة لا يتجاوز 5%، كما انتقل مرة أخرى يوم 2026/4/2، حيث التقى مسؤولو الحي بمسؤولي الموقع دون اتخاذ أي إجراء حاسم، وهو ما أثار تساؤلات عديدة، خاصة مع إعادة أعمال البناء مرة أخرى بتاريخ 2026/4/10 دون إزالة المخالفات القائمة.

وأرفق النائب فيديوهات وصورًا لمهندسي وموظفي الحي أثناء تواجدهم بالموقع وتقابلهم مع المخالفين، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم.

وفي ختام طلبه، طالب أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في مواجهة المقصرين والمسؤولين عن السماح باستمرار هذه المخالفات، ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه أو إهماله في أداء واجباته الرقابية، مع سرعة مراجعة أوضاع المخالفات المماثلة.

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

لتحضيرات عيد الأضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس

