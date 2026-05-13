جامعة أسوان تناقش موازنة 2026/2027 بمجلس النواب

شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في اجتماعات مناقشة الموازنة العامة للجامعات المصرية للعام الجامعي 2026/2027، والتي عُقدت بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتور اشرف الشيحى.

ووكيل اللجنة الدكتوره ماجدة بكري ،والدكتور احمد عبدالمجيد آمين السر بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، ورئيس جامعة السويس ، ورئيس جامعة بني سويف ورئيس جامعة الوادي الجديد ،والنائبة ريهام عبدالنبي عضو مجلس النواب ،وذلك في إطار دعم خطط التطوير وةتحسين جودة العملية التعليمية والبحثي.

جهود متنوعة

وضم وفد جامعة أسوان المشارك في الاجتماعات الدكتور اشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان ،والدكتور محمد زكريا عبدالحميد المستشار الهندسي لجامعة أسوان ،والأستاذ خالد عسران أمين عام الجامعة.

وأحمد أبو زيد الأمين المساعد للشئون المالية، والاستاذ عمر عبدالحليم ،حيث شهدت المناقشات استعراض احتياجات الجامعة المستقبلية، وخطط التوسع في المشروعات التعليمية، والطبية ،والبحثية،والخدمية، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة الأكاديمية والبحثية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن جامعة أسوان تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تطوير البنية التحتية التعليمية، ودعم المنظومة البحثية، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمستشفيات جامعة أسوان، والخدمات المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أن مناقشة الموازنة العامة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الأداء داخل الجامعة.

وأضاف "نصرت" نحرص في جامعة أسوان على التخطيط المالي والإداري السليم بما يواكب توجهات الدولة المصرية في تطوير التعليم الجامعي، ونسعى إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي، إلى جانب تعزيز الخدمات الطلابية والتوسع في المشروعات التي تخدم العملية التعليمية والبحث العلمي في مختلف المجالات.