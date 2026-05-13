محافظ أسوان: ملف مياه الشرب والصرف الصحى يتصدر أولويات العمل التنفيذى

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد، الذى تولى مسئولية الشركة خلفاً للمهندس عامر أبو حلاوة، وذلك فى إطار دعم جهود تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وحرص محافظ أسوان على توجيه الشكر للمهندس عامر أبو حلاوة تقديراً لما بذله من جهود خلال فترة رئاسته للشركة، فيما أعرب المهندس رفعت إسماعيل وجميع العاملين بالشركة عن تقديرهم للرئيس السابق ودوره فى دعم منظومة العمل.

أولوية الخدمات الحيوية

وأكد المهندس عمرو لاشين، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى، نظراً لإرتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطن الأسوانى، وضرورة تقديم الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة .

خطة عمل شاملة

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية تنفيذ مراجعة كاملة وحصر شامل للنقاط الساخنة والمشكلات المتكررة، لوضع رؤية متكاملة وآلية عمل ممنهجة تضمن التدخل السريع والتعامل الفورى مع أى تحديات.

الإستفادة من الخبرات

وأشار المحافظ إلى أن أهالى أسوان يعولون على الخبرات الكبيرة التى يمتلكها المهندس رفعت إسماعيل، خاصة مع خبرته السابقة فى إدارة الشركة بما يسهم فى تحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة المقبلة .

تحقيق مطالب المواطنين

تستهدف المرحلة الجديدة تعزيز كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على الإستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات بالمراكز والمدن المختلفة .

وأكد محافظ أسوان أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل بتنسيق كامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى من أجل التغلب على التحديات الحالية وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتواصل محافظة أسوان دعمها لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بإعتباره أحد أهم القطاعات الخدمية، مع التركيز على سرعة التعامل مع المشكلات وتحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الحياة .