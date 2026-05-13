تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية.. الاحتلال يستهدف 6 سيارات بمناطق متفرقة في لبنان

أفاد أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت، منذ صباح اليوم، هجماتها في لبنان عبر استهداف ست سيارات في مناطق متفرقة، بينها ثلاث على الطريق الساحلي بين بيروت وصيدا، توزعت بين الجية والسعديات، فيما استهدفت ثلاث سيارات أخرى في قضاء صور جنوبي البلاد.

وأشار سنجاب، إلى أن المسيّرات الإسرائيلية تواصل التحليق المكثف وعلى ارتفاع منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق عدة من العاصمة، ما يعكس عمليات رصد مكثفة وتحديد أهداف محتملة لتنفيذ ضربات خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاغتيالات الجوية.

وأوضح أن الجنوب اللبناني يشهد أيضاً سلسلة غارات عنيفة، أبرزها الغارة التي استهدفت منطقة برج الشمالي قرب مدينة صور، وأسفرت عن تدمير عدد كبير من المنازل، في ظل تصعيد ميداني متواصل على امتداد المناطق الجنوبية والطريق الرابط بين بيروت وصيدا.