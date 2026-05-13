ماذا حدث للدولار الأمريكي وسط ضبابية حرب إيران؟

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع اليوم، الأربعاء، وسط تجدد حالة الضبابية في الشرق الأوسط، ومع تحليل المتعاملين لبيانات التضخم ​الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع ومتابعتهم الدقيقة لتحركات الين.

اليورو

وانخفض اليورو 0.26 % إلى 1.17095 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى ‌1.3524 دولار.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 0.2 بالمائة إلى 98.501 ​نقطة قرب أقوى مستوى في منذ الخامس من مايو.

في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط واحدا ​بالمائة، لكنها ظلت فوق مستوى 100 دولار، إذ بلغت العقود الآجلة لخام برنت ⁠106.6 دولار للبرميل.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع يوم الأربعاء مع تراجع شهية المخاطرة بعد أن أدت بيانات التضخم المرتفع في الولايات المتحدة إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة.

ما يقوله خبراء؟

وقال راي أتريل، كبير خبراء العملات الأجنبية ‌في بنك أستراليا الوطني: «أعتقد أن الإقبال على المخاطرة تراجع فعليا. تأثر الدولار بشهية المخاطرة بشكل كبير ⁠منذ بداية الحرب».

وأضاف أن الافتقار إلى الزخم الإيجابي في سوق الأسهم هو أحد الأسباب أيضا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 3.8% خلال 12 شهرا منتهية في أبريل، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ مايو 2023، إذ دفعت صدمة النفط التي تسببت فيها الحرب مع إيران الأسعار إلى الارتفاع.

وفي الوقت نفسه، تضاءلت الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع ​في الشرق الأوسط.



الفائدة الأمريكية

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات ⁠أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، إلى 3.9956%.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام إلى 4.4688%.

واستبعدت الأسواق إلى حد كبير أي احتمال لخفض سعر الفائدة ​من قبل مجلس ‌الاحتياطي هذا العام، في حين ارتفعت التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة ‌أساس على الأقل في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر إلى 35%، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة “سي. إم. إي”.





اليوان

وتداول اليوان الصيني عند حوالي 6.79 للدولار، بالقرب من أقوى مستوى له منذ فبراير شباط 2023، إذ تترقب الأسواق اجتماعا هذا الأسبوع بين ⁠ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في بكين.



الين

كما ‌استقر الين الياباني بشكل كبير عند 157.715 ⁠للدولار، بعد أن أثار ارتفاع مفاجئ الثلاثاء تكهنات «بمراجعة أسعار الفائدة» من قبل ‌السلطات، وهو ما يمثل غالبا مقدمة للتدخل لدعم العملة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة واليابان تعتقدان أن التقلبات المفرطة في سوق ⁠العملات أمر غير مرغوب فيه، وهي تعليقات اعتُبرت داعمة لجولة التدخل الأحدث من ​جانب حكومة طوكيو لدعم الين.



الدولار الأسترالي

وسجل الدولار الأسترالي 0.72365 دولار، وتداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5954 دولار، واستقر كلاهما ‌إلى حد كبير.

