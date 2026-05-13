بعد توقف 4 أشهر.. الأردن يعلن عودة الصيد البحري إلى خليج العقبة

عادت حركة الصيد البحري إلى مدينة العقبة لأول مرة بعد توقف استمر 4 أشهر، عقب انتهاء فترة حظر الصيد الموسمي التي تنفذها السلطات الأردنية لحماية البيئة البحرية والحفاظ على المخزون السمكي.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، أن خليج العقبة شهد خلال الفترة الماضية ظهور أنواع جديدة من الأسماك وزيادة تكاثر بعض الأنواع، نتيجة إجراءات الحماية البيئية وفترات منع الصيد.

وأشار إلى أن عودة مهرجان الصيد البحري يمثل خطوة مهمة للحفاظ على التراث البحري والثقافي للعقبة، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متكاملة، منوها بأن المهرجان يعكس ارتباط أبناء المدينة بالبحر ومهنة الصيد التقليدية.

من جانبه، قال مفوض الشؤون السياحية والشباب بمنطقة العقبة الاقتصادية ثابت النابلسي، إن السلطات قدمت دعما ماليا للصيادين خلال فترة توقف الصيد، باعتبار أن المهنة تمثل مصدر دخل رئيسيا للعديد من الأسر، مؤكدا أن استئناف نشاط الصيد يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والبحرية في العقبة.

بدوره، أشاد رئيس جمعية صيادي ثغر الأردن في العقبة بدر ياسين، بجهود دعم قطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن عودة المهرجان تمثل دفعة قوية للصيادين وفرصة للترويج للموروث البحري للعقبة وتنشيط الحركة التجارية وزيادة الإقبال على الأسماك المحلية.

يعد مرسى الصيادين في العقبة من أبرز المشروعات البحرية المخصصة لخدمة الصيادين وتنظيم عمليات الصيد التقليدي، ويضم أرصفة حديثة للقوارب وسوقا مركزيا للأسماك ومرافق خدمية وصيانة.