بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، الأربعاء، على تباين مؤشراتها، حيث تراجع مؤشرها العام بنحو 2.20 نقطة بما نسبته 0.03% ليصل إلى مستوى 8782.08 نقطة، إذ جرى تداول نحو 452 مليون سهم عبر 23 ألفا و110 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 101.4 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 64.47 نقطة بما نسبته 0.75% ليصل إلى مستوى 8567.50 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 264 مليون سهم من خلال 12 ألفا و496 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 40.6 مليون دينار كويتي.

بينما سجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 10.93 نقطة بما نسبته 0.12% ليصل إلى مستوى 9283.46 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 187 مليون سهم عبر 10 آلاف و614 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 60.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 66.77 نقطة بما نسبته 0.70% ليصل إلى مستوى 9672.03 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 219 مليون سهم عبر 9765 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 34.1 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "وطنية" و"منتزهات" و"تنظيف" و"النخيل" و"بيت الطاقة" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "تمدين أ" و"الكوت" و"خليج ت" و"اكتتاب" و"وطنية د ق" الأكثر انخفاضا.