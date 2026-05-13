اتفاق مبدئي بين فنربخشة ومحمد صلاح

كشفت تقارير الصحف التركية عن وصول نادي فنربخشة التركي لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول استعدادا لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل

يأتى ذلك بعد إعلان محمد صلاح بشكل رسمي رحيله عن فريق ليفربول نهاية الموسم الحالي لخوض تجربة جديدة خارج الريدز رغم تبقي موسم في عقده.

ووفقا لصحيفة الصباح التركية فإن نادي فنربخشة التركي اتفق مع محمد صلاح على تجهيز عقد لمدة 3 مواسم براتب سنوي يصل لـ 20 مليون يورو

وحسب التقرير فإن رامي عباس وكيل محمد صلاح عقد جلسة مع مسؤولي نادي فنربخشة لعرض المشروع الرياضة وخطة الفريق ومناقشة البنود المالية والتعاقدية.

ورحب محمد صلاح بشكل مبدأي بفكرة الانضمام للفريق وسيتم حسم الموقف خلال الفترة المقبلة بعد تلقى عدد من العروض السعودية والأوروبية.