الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
القرار النهائي لم يحسم.. محمد صلاح يرفض المجازفة مع ليفربول استعدادا لـ كأس العالم

منتصر الرفاعي

مع اقتراب الموسم من نهايته واشتعال المنافسة في الدوري الإنجليزي تحولت إصابة النجم المصري محمد صلاح إلى مصدر قلق كبير داخل ليفربول خاصة في ظل أهمية المباريات المتبقية للفريق ورغبة الجماهير في رؤية قائد الريدز داخل المستطيل الأخضر.

وبين سباق التعافي والحذر من تفاقم الإصابة يترقب الجميع القرار النهائي بشأن موقف صلاح من مواجهة أستون فيلا المرتقبة.

وسلطت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على تطورات إصابة النجم المصري محمد صلاح وإمكانية مشاركته في مباراة ليفربول أمام أستون فيلا، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

إصابة عضلية تقلق ليفربول

وكان محمد صلاح قد تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول الفوز بنتيجة 3-1، قبل أن يضطر المدير الفني الهولندي آرني سلوت لاستبدال صلاح في الدقيقة 57 بعد شعوره بآلام عضلية.

 

برنامج تأهيلي لحسم موقف صلاح

ويخضع قائد منتخب مصر حالياً لبرنامج تأهيلي مكثف بعد إصابته في أوتار الركبة، حيث يترقب الجهاز الطبي في ليفربول مدى جاهزيته قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته أمام أستون فيلا.

ورغم رغبة محمد صلاح في العودة سريعاً إلى الملاعب، إلا أن اللاعب يرفض المجازفة بالمشاركة قبل اكتمال تعافيه بشكل كامل، خوفاً من تفاقم الإصابة أو تجددها خلال الفترة المقبلة.

 

صلاح يرفض المخاطرة قبل كأس العالم

وأكدت صحيفة "التايمز" البريطانية أن محمد صلاح يفضل عدم التسرع في العودة للمباريات خاصة مع اقتراب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم المصري يضع سلامته البدنية أولوية قصوى، من أجل الظهور بأفضل مستوى ممكن مع منتخب مصر في المونديال المقبل.

 

مباراة برينتفورد هدف صلاح المقبل

وكشفت التقارير أن محمد صلاح يركز حاليا على الاستعداد لمباراة برينتفورد في ختام الموسم والتي قد تشهد عودته للمشاركة مع ليفربول بعد التعافي من الإصابة.

كما يسعى قائد الفراعنة للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة مع منتخب مصر.

 

مصر تستعد لمونديال 2026

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً، حيث أوقعت القرعة الفراعنة في مجموعة قوية تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

