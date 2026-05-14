عرض فيلم الوطن للمخرج بافل بافليكوفسكي بمهرجان كان السينمائي.. اليوم

يعرض فيلم «الوطن» للمخرج البولندي بافل بافليكوفسكي ضمن المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي، حيث ينافس على السعفة الذهبية كواحد من أبرز الأعمال المنتظرة هذا العام، مستكملا بصمته السينمائية التي اشتهر بها في أفلامه ذات الطابع التاريخي المصورة بالأبيض والأسود.

ويواصل بافليكوفسكي، الذي لفت الأنظار سابقا بفيلمي «إيدا» و«الحرب الباردة»، تقديم عالمه البصري الخاص في «الوطن»، ليصبح ثالث أفلامه التي تعتمد هذا الأسلوب الفني المشحون بالدراما.

ويقوم ببطولة الفيلم النجم هانز زيشلر، مجسدا شخصية الكاتب الألماني توماس مان في رحلة برية تدور أحداثها عقب الحرب العالمية الثانية، بينما ترافقه ابنته التي تؤدي دورها الممثلة ساندرا هولر، في عمل يحمل أبعادا إنسانية وتأملية حول الهوية والمنفى والذاكرة.

تفاصيل الجناح المصري

ويعكس الجناح المصري التزام منظمي وشركاء الجناح تجاه دعم السينما المصرية والعربية خارج مصر والعالم العربي، ويقام الجناح المصري في منطقة البانتييرو المطلة على الميناء القديم لمدينة كان، في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026.

ويأتي الجناح كمبادرة مشتركة بين ثلاثة من أبرز المؤسسات السينمائية في مصر: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام ومهرجان الجونة السينمائي، ليشكّل هذا التعاون مساحة مشتركة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كقوة إبداعية فاعلة في المشهد السينمائي الدولي.

ويشارك رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ندوة خاصة بعنوان "أعمال غير اعتيادية: النمو والابتكار في مشهد متغير"، مع كل من: بافي ياسين مؤسسة ورئيسة لجنة كردستان للأفلام، وزيد شاكر المدير التنفيذي المكلف لـ "فيلم العلا"، وهناء العمير مخرجة ورئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، ومستشارة إبداعية في استوديوهات MBC، جانلوكا شقرا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Front Row Filmed Entertainment، وعلاء كركوتي الشريك المؤسس لمركز السينما العربية، والممثل وصانع الأفلام جهاد عبدو.