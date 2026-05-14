الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نمبر وان .. تعرف على إيرادات فيلم " أسد" في أولى أيام عرضه

أحمد البهى

تمكن فيلم" أسد" من بطولة محمد رمضان،  من تصدر شباك التذاكر في مصر، وذلك في اولي ايام عرضه بمصر. 

حيث حقق فيلم أسد 1,751,378 جنية مصري، بعد عرضه في 67 دور عرض سينمائي. 

تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد.

معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.

يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

