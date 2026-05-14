تكريم الشاعر الكبير فاروق جويدة في صالون ماسبيرو الثقافي

منحت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، وسام ماسبيرو للشاعر الكبير فاروق جويدة.

كان الشاعر والكاتب الكبير حل ضيفاً على صالون ماسبيرو الثقافي مساء اليوم.

تحدث الشاعر والكاتب الكبير عن رحلته الأدبية والصحفية وإسهاماته في المجال العام عبر عقود من الإبداع والحضور.

كما تحدث ضيف صالون ماسبيرو الثقافي عن صداقاته مع كبار نجوم القوة الناعمة المصرية، من الموسيقار محمد عبد الوهاب إلى الدكتور أحمد زويل، ومن الشاعر نزار قباني إلى الأستاذ محمد حسنين هيكل، ومن أم كلثوم إلى مجدي يعقوب.

وقال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن “الشاعر الكبير الأستاذ فاروق جويدة هو واحد من كبار أعلام بلادنا، وهو رمز رفيع في باقة رموز قوتنا الناعمة، ووجوده في صالون ماسبيرو الثقافي إطلالة مهمة وإضافة كبرى لمسيرة الصالون ولملايين المشاهدين”.