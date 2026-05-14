قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن استقالة مسئول جديد.. هل أطاحت السجائر برئيس إدارة الدواء الأمريكية؟
أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية
هل يجوز الإحرام للحج قبل الميقات؟.. دار الإفتاء تجيب
لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي
نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة
عيد الأضحى 2026.. فضل يوم النحر ولماذا سُمى بيوم الحج الأكبر؟
إصابة هاني سعيد مراقب كرة اليد في حادث مروع عقب مباراة مصر وأيسلندا
مصرع شاب بطعنة نافذة بسبب أولوية المرور في بورسعيد.. والأهالي تُسلم المتهمين
تطور جديد بالحرب الأوكرانية.. دوي انفجارات في كييف جراء هجمات روسية
في واقعة تسميم الكلاب.. إخلاء سبيل سيدة دجلة بالمز بأكتوبر
خوفا من استهدافه بالصين.. ترامب يترك رسالة طوارئ لفانس في البيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى كامل عن هاني شاكر: صداقتنا عمرها كبير وكنت متمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة|فيديو

مصطفى كامل وهاني شاكر
مصطفى كامل وهاني شاكر
أوركيد سامي

كشف الفنان مصطفى كامل عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في علاقته بصديق عمره الفنان هاني شاكر، مؤكدًا أن خبر رحيله شكّل صدمة كبيرة له، خاصة أن العلاقة التي جمعتهما امتدت لسنوات طويلة ، وكانت مليئة بالمواقف الإنسانية والفنية التي لا تُنسى.

وقال مصطفى كامل، في لقاء  لموقع صدى البلد الإخباري، إنه كان يعلم جيدًا أن الحالة الصحية للفنان هاني شاكر كانت حرجة خلال الفترة الأخيرة، لكنه ظل متمسكًا بالأمل حتى اللحظة الأخيرة، مضيفًا:"كنت عارف إن حالته حرجة، لكن كان عندي أمل كبير إن ربنا يقومه بالسلامة.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب".

وأضاف نقيب الموسيقيين أن الحزن الذي يشعر به لا يمكن وصفه بالكلمات، خاصة أن هاني شاكر لم يكن مجرد زميل في الوسط الفني، بل كان صديق عمر ورفيق رحلة طويلة من الذكريات والمواقف الإنسانية، قائلاً:
"أنا عندي قهر نفسي وحزين جدًا.. وحشتني صديق عمري، وعمر صداقتنا أكبر من عمر زواجي".

وتحدث مصطفى كامل عن آخر تواصل جمعه بالفنان الراحل قبل سفره إلى باريس، موضحًا أن الحديث بينهما كان مليئًا بالحنين والذكريات الجميلة، كما استعادا خلال المكالمة الكثير من المواقف الفنية والإنسانية التي جمعتهما على مدار السنوات الماضية.

https://youtu.be/hCaJ5DzklJg?si=IA4YJkKlhYuDEJDn

وأشار إلى أن هاني شاكر كان متفائلًا رغم ظروفه الصحية، وكان لديه حماس كبير    وتحضير أعمال وأغانٍ جديدة، موضحًا:
"اتكلمنا قبل سفره لباريس، وقعدنا نفتكر أيام وذكريات كتير، وكنا حتى بنغني سوا.. كان عنده أمل كبير إنه يرجع يشتغل ويحضر لأعمال جديدة".

وأكد مصطفى كامل أن الفنان الراحل كان يتمتع بأخلاق راقية وإنسانية نادرة، وكان دائم الحرص على جبر خواطر من حوله ومساندة الجميع دون تردد، مضيفًا:
"هاني شاكر كان راقي جدًا، وجابر للخواطر، ومحب للناس كلها.. كان فنان وإنسان جميل بكل معنى الكلمة".

واختتم مصطفى كامل تصريحاته برسالة مؤثرة عبّر خلالها عن مدى تأثره برحيل صديقه، مؤكدًا أن الغناء بعده لن يكون كما كان في السابق، خاصة عندما يتعلق الأمر بأغانيه التي ارتبطت بذكريات كبيرة بينهما، قائلاً:
"مش هقدر أغني أغانيه في أي حفل زي زمان.. وجوده كان مختلف


 

مصطفى كامل اخبار الفن نجوم الفن هاني شاكر وفاة هاني شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

جدل واسع في دجلة بالمز بعد اتهامات باستخدام مواد سامة ضد الكلاب وفتح بلاغ رسمي بالواقعة

بعد واقعة دجلة بالمز.. كواليس لم تكشفها الكاميرا عن حادث تسميم الكلاب

إجازة عيد الأضحى2026 للطلاب والموظفين

إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين.. كام يوم رسمي؟

إمام عاشور

الأهلي يتحرك رسميًا .. تطورات جديدة في أزمة إمام عاشور و«آدم وطني»

موعد وقفة عرفات 2026

موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية

ترشيحاتنا

وزير الدفاع السعودي

وزير الدفاع السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني جهود خفض التصعيد في المنطقة

أرشيفية

اتصالات خليجية مكثفة.. رئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز التنسيق المشترك

الفيوم

الفيوم: إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف لشروط الترخيص بحي شرق

بالصور

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي

بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي
بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي
بخصر منحوت.. إطلالة مايا دياب من مهرجان كان السينمائي

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح

ياسمين صبرى بإطلالة أنثوية خلال وصولها مهرجان كان السينمائي

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد