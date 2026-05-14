زجاجة كاملة.. حسن الرداد في أغرب تحدٍ كوميدي لشرب المياه بدون يديه

شارك الفنان حسن الرداد جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو طريفًا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حسن الرداد الفيديو عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، وظهر فيه برفقة أحد أصدقائه أثناء خوضهما تحديًا كوميديًا، اعتمدا خلاله على شرب زجاجة مياه كاملة باستخدام الفم فقط، ومن دون الاستعانة بالأيدي.

وسيطرَت أجواء المرح والضحك على الفيديو، ما دفع المتابعين إلى التفاعل معه بشكل واسع، خاصةً مع خفة ظل حسن الرداد وتعليقاته الساخرة خلال التحدي.

وكان الفنان حسن الرداد قد شارك مؤخرًا جمهوره مقطع فيديو عفويًا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، ظهر خلاله برفقة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وشقيقتها دنيا سمير غانم، وابنتها كايلا رامي رضوان، والفنانة تارا عماد، وعدد من أصدقائهم، في أجواء عائلية مليئة بالبهجة.

وظهر الرداد ومن معه وهم يرقصون على أنغام الطبلة، في لحظات مليئة بالضحك وخفة الظل، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل واسع، حيث أشادوا بروحهم المرحة والعلاقة القوية التي تجمعهم.