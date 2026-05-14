أحد المتضررين من قضايا الأسرة: محروم من رؤية ابنتي منذ أكثر من 10 سنوات

كشف أحمد منسي، أحد المتضررين من قضايا الأسرة، أنه لم يتمكن من رؤية ابنته منذ أكثر من عشر سنوات، موضحًا أن الخلافات بدأت بعد أيام قليلة من ولادتها، عندما غادرت والدتها برفقتها إلى القاهرة.

سلسلة من القضايا والنزاعات القانونية

وأشار “منسي” خلال برنامج يحدث في مصر، إلى أنه واجه سلسلة طويلة من القضايا شملت النفقات والخُلع ومصاريف التعليم، مؤكدًا أنه فوجئ ببعض الإجراءات القانونية دون علمه الكامل بها، ما أدخله في دوامة قضائية ممتدة.

التزام بالنفقة رغم النزاع

وأكد أحد المتضررين من قضايا الأسرة، أنه لم يرفض الإنفاق على ابنته، بل التزم بالأحكام القضائية المتعلقة بالمصاريف، لكنه يرى أن الأزمة الأساسية تمثلت في حرمانه من حقه في الرؤية والتواصل مع طفلته.

معاناة نفسية مستمرة

وأوضح منسي أن أصعب ما يواجهه ليس فقط النزاع القانوني، بل مرور سنوات طويلة دون علاقة حقيقية بابنته التي أصبحت لا تعرفه، معتبرًا أن القضية تمثل نموذجًا لمعاناة كثير من الآباء في ملفات الأحوال الشخصية.