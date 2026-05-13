المحامية مها أبو بكر: الزواج العرفى شرعى ولا يستطيع أي شخص منعه على الإطلاق

أكدت المحامية مها أبو بكر، المتخصصة في قضايا الأسرة، أن الزواج العرفى زواج شرعى ولا يستطيع أي شخص أن يمنعه على الإطلاق.

وقالت مها ابو بكر في مداخلة هاتفية على قناة “ أون”، :" من الممكن أن يتزوج الزوج على زوجته عرفيا علشان متعرفش وتطلب الطلاق للضرر".

وتابعت :" تحقيق المصلحة الفضلى للطفل يجب أن يكون الهدف الأساسي عند مناقشة قوانين الأحوال الشخصية، مشددة على أن مصلحة الدولة ترتبط بشكل مباشر بحماية حقوق الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي.



وقالت،، إن مناقشات قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تبتعد عن حالة “الشخصنة” والخلافات بين الرجال والنساء، والتركيز بدلًا من ذلك على ما يحقق مصلحة الطفل والأسرة.

وأضافت أن المادة التي طرحها حزب العدل بشأن تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية للفصل في كل حالة، ليست جديدة، لكنها أثارت حالة من الجدل المجتمعي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت مها أبو بكر أن العديد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إلى جانب آراء متخصصين في الطب النفسي والاجتماعي وعدد من أساتذة الدين، تؤيد استمرار حضانة الأم للطفل حتى بلوغه سن 15 عامًا، باعتبار أن ذلك يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل بصورة أكبر



