طارق إلياس: ستر البنت في تعليمها والكثير من الأسر تفضل التعليم عن الزواج المبكر

أكد الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، أن هناك وعيًا في المجتمع بنسبة أعلى، وأن الكثير من الأسر تفضل تعليم البنات على الزواج، وأن هذا الأمر يدل على الوعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن عددًا كبيرًا من المواطنين في القرى يفضلون التعليم على الزواج المبكر، وأن قصة تعليم البنت من الأمور المهمة والمفيدة للمجتمع.

ولفت إلى أنه في الماضي كانت هناك أزمة وعادات غير صحيحة، تتمثل في زواج البنات في سن صغيرة، حيث كانت بعض الفتيات يتزوجن في سن 13 و14 سنة، وأن بعض الأسر كانت تحدد سنًا معينًا لزواج البنت.

ستر البنت في تعليمها

وأشار إلى أن الكثير من الأسر كانت تقول إن ستر البنت في زواجها، لكن ستر البنت الحقيقي في تعليمها، لأن البنت عندما تتعلم يكون لها دور وقرار في اختيار شريك الحياة.

وفي وقت سابق أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار "إصدارة جديدة "تضمنت مجموعة من استطلاعات الرأي المحلية والعالمية التي تناولت رؤية المواطنين لدور المرأة ومكانتها في المجتمع، ومدى تمتعها بحقوق متساوية في مجالات التعليم والعمل والترقي والمشاركة المجتمعية، وذلك في إطار تسليط الضوء على تطور النظرة المجتمعية تجاه قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين.

وأكد المركز أن المرأة تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أدوارها المتعددة كأم وزوجة وقائدة ومسؤولة وشريك فاعل في التنمية تعكس حجم تأثيرها في مختلف مناحي الحياة.

وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عينة من المواطنين المصريين البالغين خلال الفترة من 3 إلى 25 مارس، أن 81% من المواطنين يرفضون الرأي القائل إن زواج الفتيات أهم من استكمال تعليمهن الجامعي، مع ارتفاع نسبة الرفض بين الإناث إلى 91% مقابل 71% بين الذكور.

وأوضح الاستطلاع أن 75% من المواطنين يرون أن المرأة المصرية تحصل على كل أو بعض حقوقها داخل المجتمع، بينما رأى 54% أن هناك مساواة بين الرجل والمرأة في فرص الترقي الوظيفي، كما أيد 70% من المواطنين تولي المرأة المناصب القيادية مثل الرجل.

وفيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، رأى 31% من الإناث و30% من الذكور أن السن المناسب لزواج الفتيات يتراوح بين 21 وأقل من 25 عامًا، بينما اعتبر 27% من الإناث و28% من الذكور أن سن 25 عامًا هو الأنسب لزواج الرجال.

وأشار الاستطلاع إلى أن 57% من المواطنين يرون أن انخفاض المستوى المعيشي والثقافي داخل الأسرة يعد من أسباب العنف الأسري، كما أكد 41% وجود ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع المصري، فيما رأى 70% أن المحتوى الذي تقدمه بعض السيدات عبر منصات التواصل الاجتماعي يسيء لصورة المرأة المصرية.

وعلى الصعيد العالمي، استعرضت الإصدارة نتائج استطلاع أجرته “الشبكة العالمية المستقلة” لأبحاث السوق في 44 دولة خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى فبراير 2026، حيث رأى 66% من المشاركين أن المساواة بين الرجل والمرأة تحققت في العمل، بينما أكد 71% تحقق المساواة داخل الحياة الأسرية.

كما أظهرت النتائج أن 59% من الأوروبيين يرون تحقق المساواة السياسية بين الجنسين داخل بلدانهم، مقارنة بـ54% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أكد 82% من المشاركين أنهم لم يتعرضوا لأي عنف جسدي أو نفسي خلال العام السابق للاستطلاع.

وكشف الاستطلاع أن نصف النساء تقريبًا يشعرن بالأمان عند السير بمفردهن ليلًا في أحيائهن، وجاءت جورجيا والصين وفيتنام ضمن أكثر الدول التي تشعر فيها النساء بالأمان، كما أكدت 91% من المشاركات عدم تعرضهن لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي خلال عام 2025.

وفي استطلاع أجرته شركة Ipsos في 29 دولة، وافق 52% من المشاركين على أن النساء حصلن على حقوق متساوية مع الرجال بالقدر الكافي داخل بلدانهم، بينما رأى 60% أن تولي مزيد من النساء مناصب قيادية في الحكومات والشركات سيجعل الأمور أفضل.

كما أيد 73% من المشاركين فكرة تقاسم مسؤولية رعاية الأطفال بالتساوي بين الرجل والمرأة، في حين رأى 40% أن الرجال يجب أن يتحملوا مسؤولية أكبر في الإنفاق وكسب المال.

وأظهرت نتائج استطلاع آخر أجرته شركة “توكر ريسيرش” على 2000 امرأة لديهن إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وأن 35% من النساء يشعرن بأنهن تعرضن لقيود في حياتهن لمجرد كونهن نساء، بينما أكدت 45% أن أفكارهن يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، وأشارت 35% إلى أنهن يحصلن على أجور أقل من الرجال.

كما تناولت الإصدارة نتائج استطلاع أجراه المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي “يوروستات” بالتعاون مع مؤسسات أوروبية معنية بحقوق المرأة، حيث أكدت 30.7% من النساء في دول الاتحاد الأوروبي تعرضهن لعنف جسدي أو جنسي من شخص غريب، بينما أفادت 29.9% بتعرضهن لعنف نفسي أو اقتصادي من قبل شريك الحياة.

وفي السياق الإفريقي، استعرضت الإصدارة نتائج استطلاع أجرته شركة “جيو بول” في مصر ونيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا، أظهر أن 64% من المشاركين يرون أن مجتمعاتهم توفر فرصًا متساوية للرجال والنساء، فيما أكد 82% ضرورة حصول النساء على نفس حقوق الرجال في الميراث.

كما رأى 79% من المشاركين أن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع يمثل أولوية رئيسية للحكومات والمنظمات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، بينما اعتبر 69% أن رفع الوعي المجتمعي هو الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.