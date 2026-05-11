قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجازات تاريخية في كامب نو.. كانسيلو ملك الدوريات الكبرى وبرشلونة يفرض هيمنته على إسبانيا
غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء
بعد إحراجه.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بالبحيرة : تعالى جنبى احسن يفتكروا حاجة
ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: الرفق بالقوارير صمام أمان لاستقرار المجتمعات
مدبولي يتفقد مصنعا للأعمدة الهيكلية والحديد بأكتوبر ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطين التكنولوجيا
بالقانون.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
إصابة وجرح بالوجه.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة
قوات الإحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا
رئيس الوزراء يجري بجولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بالمنوفية
3.8 مليار دولار.. نتنياهو يثير الجدل بتصريح حول تقليل اعتماد إسرائيل على دعم أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معلومات الوزراء :81% من المواطنين يرفضون "تفضيل زواج الفتيات عن استكمال تعليمهن الجامعي"

معلومات الوزراء :81% من المواطنين يرفضون "تفضيل زواج الفتيات عن استكمال تعليمهن الجامعي"
معلومات الوزراء :81% من المواطنين يرفضون "تفضيل زواج الفتيات عن استكمال تعليمهن الجامعي"
أ ش أ

 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار "إصدارة جديدة "تضمنت مجموعة من استطلاعات الرأي المحلية والعالمية التي تناولت رؤية المواطنين لدور المرأة ومكانتها في المجتمع، ومدى تمتعها بحقوق متساوية في مجالات التعليم والعمل والترقي والمشاركة المجتمعية، وذلك في إطار تسليط الضوء على تطور النظرة المجتمعية تجاه قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين.

وأكد المركز أن المرأة تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أدوارها المتعددة كأم وزوجة وقائدة ومسؤولة وشريك فاعل في التنمية تعكس حجم تأثيرها في مختلف مناحي الحياة.

وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على عينة من المواطنين المصريين البالغين خلال الفترة من 3 إلى 25 مارس، أن 81% من المواطنين يرفضون الرأي القائل إن زواج الفتيات أهم من استكمال تعليمهن الجامعي، مع ارتفاع نسبة الرفض بين الإناث إلى 91% مقابل 71% بين الذكور.

وأوضح الاستطلاع أن 75% من المواطنين يرون أن المرأة المصرية تحصل على كل أو بعض حقوقها داخل المجتمع، بينما رأى 54% أن هناك مساواة بين الرجل والمرأة في فرص الترقي الوظيفي، كما أيد 70% من المواطنين تولي المرأة المناصب القيادية مثل الرجل.

وفيما يتعلق بالعلاقات الأسرية، رأى 31% من الإناث و30% من الذكور أن السن المناسب لزواج الفتيات يتراوح بين 21 وأقل من 25 عامًا، بينما اعتبر 27% من الإناث و28% من الذكور أن سن 25 عامًا هو الأنسب لزواج الرجال.

وأشار الاستطلاع إلى أن 57% من المواطنين يرون أن انخفاض المستوى المعيشي والثقافي داخل الأسرة يعد من أسباب العنف الأسري، كما أكد 41% وجود ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع المصري، فيما رأى 70% أن المحتوى الذي تقدمه بعض السيدات عبر منصات التواصل الاجتماعي يسيء لصورة المرأة المصرية.

وعلى الصعيد العالمي، استعرضت الإصدارة نتائج استطلاع أجرته “الشبكة العالمية المستقلة” لأبحاث السوق في 44 دولة خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى فبراير 2026، حيث رأى 66% من المشاركين أن المساواة بين الرجل والمرأة تحققت في العمل، بينما أكد 71% تحقق المساواة داخل الحياة الأسرية.

كما أظهرت النتائج أن 59% من الأوروبيين يرون تحقق المساواة السياسية بين الجنسين داخل بلدانهم، مقارنة بـ54% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما أكد 82% من المشاركين أنهم لم يتعرضوا لأي عنف جسدي أو نفسي خلال العام السابق للاستطلاع.

وكشف الاستطلاع أن نصف النساء تقريبًا يشعرن بالأمان عند السير بمفردهن ليلًا في أحيائهن، وجاءت جورجيا والصين وفيتنام ضمن أكثر الدول التي تشعر فيها النساء بالأمان، كما أكدت 91% من المشاركات عدم تعرضهن لأي شكل من أشكال التحرش الجنسي خلال عام 2025.

وفي استطلاع أجرته شركة Ipsos في 29 دولة، وافق 52% من المشاركين على أن النساء حصلن على حقوق متساوية مع الرجال بالقدر الكافي داخل بلدانهم، بينما رأى 60% أن تولي مزيد من النساء مناصب قيادية في الحكومات والشركات سيجعل الأمور أفضل.

كما أيد 73% من المشاركين فكرة تقاسم مسؤولية رعاية الأطفال بالتساوي بين الرجل والمرأة، في حين رأى 40% أن الرجال يجب أن يتحملوا مسؤولية أكبر في الإنفاق وكسب المال.

وأظهرت نتائج استطلاع آخر أجرته شركة “توكر ريسيرش” على 2000 امرأة لديهن إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وأن 35% من النساء يشعرن بأنهن تعرضن لقيود في حياتهن لمجرد كونهن نساء، بينما أكدت 45% أن أفكارهن يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، وأشارت 35% إلى أنهن يحصلن على أجور أقل من الرجال.

كما تناولت الإصدارة نتائج استطلاع أجراه المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي “يوروستات” بالتعاون مع مؤسسات أوروبية معنية بحقوق المرأة، حيث أكدت 30.7% من النساء في دول الاتحاد الأوروبي تعرضهن لعنف جسدي أو جنسي من شخص غريب، بينما أفادت 29.9% بتعرضهن لعنف نفسي أو اقتصادي من قبل شريك الحياة.

وفي السياق الإفريقي، استعرضت الإصدارة نتائج استطلاع أجرته شركة “جيو بول” في مصر ونيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا، أظهر أن 64% من المشاركين يرون أن مجتمعاتهم توفر فرصًا متساوية للرجال والنساء، فيما أكد 82% ضرورة حصول النساء على نفس حقوق الرجال في الميراث.

كما رأى 79% من المشاركين أن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع يمثل أولوية رئيسية للحكومات والمنظمات من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، بينما اعتبر 69% أن رفع الوعي المجتمعي هو الوسيلة الأكثر فعالية لمواجهة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارة جديدة استطلاعات الرأي المحلية والعالمية دور المرأة ومكانتها في المجتمع مجالات التعليم والعمل قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

جهود جامعة أسوان

جامعة أسوان تكثف أعمال تنسيق الحدائق والنظافة بالحرم الجامعي بصحارى

المجلس القومي للمرأة يدرب 15 سيدة على الخياطة بقرية الأطاولة لتمكينهن اقتصاديًا

القومي للمرأة بأسيوط يدرب 15 سيدة على الخياطة بالأطاولة لتمكينهن اقتصاديًا

مشاركة محافظة أسيوط في إعداد المحتوى الترويجي الدولي لمسار العائلة المقدسة

مشاركة فعالة لأسيوط في إعداد المحتوى الترويجي الدولي لمسار العائلة المقدسة

بالصور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد