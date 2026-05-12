قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادا للصيف.. الحكومة تقر خطة تدبير احتياجات الوقود لضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة
أحمد موسى: إجراءات استباقية لفيروس هانتا وكل دولة تتخذ خطوات
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
تحركات متباينة للدولار.. وأقل سعر يسجل 52.77 جنيها
تربوي يطالب بعقد امتحانات الثانوية العامة الجمعة لتسهيل قطع الإنترنت ومنع الغش
الكويت تتهم إيران بالمسئولية عن أعمال عدائية وتلوح بحق الدفاع عن النفس
ترامب: سنرى أمورا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران
الأهلي يبدأ رحلة حسم بديل توروب و3 مدربين أجانب على طاولة الاختيار
هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة
وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره الصيني المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
رسميًا | حمزة عبد الكريم في القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لـ كأس العالم 2026
رئيس ريال مدريد يدعو إلى انتخابات .. ويترشح مجددًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موجودة في كل راوتر.. حيلة ذكية لتقليل استهلاك باقة الانترنت بنسبة 40%

حيلة لتقليل استهلاك باقة الإنترنت
حيلة لتقليل استهلاك باقة الإنترنت
أحمد أيمن

مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية، سواء للعمل أو الدراسة أو الترفيه، أصبح استهلاك باقات الإنترنت المنزلية يمثل أزمة حقيقية للكثير من الأسر، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستخدام بسبب تطبيقات الفيديو والألعاب الإلكترونية والتحديثات التلقائية التي تعمل في الخلفية دون أن يلاحظها المستخدم. 

لكن خبراء تقنيين كشفوا مؤخرًا عن حيلة ذكية وغير معروفة على نطاق واسع يمكنها تقليل استهلاك الباقة بنسبة كبيرة دون الحاجة إلى خفض سرعة الإنترنت أو منع أفراد الأسرة من الاستخدام، حيث تصل نسبة التوفير إلى 40% بحسب الخبير التكنولوجي علاء محمد.

حيلة ذكية لتوفير الانترنت

وبحسب الخبير التقني، تعتمد الحيلة الجديدة على استغلال خاصية مخفية داخل أغلب أجهزة الراوتر الحديثة تُعرف باسم “إدارة الأولويات الذكية”، وهي ميزة تقوم بتوزيع سرعة الإنترنت تلقائيًا حسب نوع الاستخدام بدلاً من توزيعها بالتساوي على جميع الأجهزة. 

وأوضح أن تفعيل هذه الخاصية يمنع التطبيقات التي تستهلك الإنترنت بشكل ضخم في الخلفية، مثل تحديثات الهواتف وأجهزة التلفزيون الذكية، من سحب الباقة بالكامل دون علم المستخدم.

المفاجأة أن كثيرًا من المستخدمين يمتلكون هذه الخاصية داخل الراوتر بالفعل لكنهم لا يعلمون بوجودها، لأنها تكون مخفية داخل الإعدادات المتقدمة تحت أسماء مثل “QoS” أو “Smart Traffic Management”. 

وبعد تفعيلها، يمكن للمستخدم تحديد أولوية الإنترنت للتطبيقات المهمة فقط مثل الدراسة أو مكالمات الفيديو، بينما يتم تقليل السرعة تلقائيًا عن التطبيقات الأقل أهمية.

وبحسب علاء محمد، فإن تشغيل هذه الميزة مع إيقاف التحديثات التلقائية للأجهزة خلال ساعات الذروة ساهم في تقليل استهلاك الباقة الشهرية بما يقرب من 30 إلى 40% داخل بعض المنازل التي تضم أكثر من 6 أجهزة متصلة بالإنترنت في الوقت نفسه.

طرق إضافية للحفاظ على باقة الانترنت 

كما أشار الخبراء إلى وجود حيلة إضافية أكثر فعالية، تتمثل في تغيير إعدادات جودة الفيديو داخل تطبيقات مثل يوتيوب ونتفليكس وتيك توك من الوضع التلقائي إلى الجودة المتوسطة، لأن التطبيقات غالبًا ترفع الجودة تلقائيًا إلى أعلى دقة ممكنة حتى عند مشاهدة الفيديو على شاشة هاتف صغيرة لا تحتاج فعليًا إلى تلك الجودة العالية.

ونصح متخصصون بضرورة مراجعة الأجهزة المتصلة بالراوتر بشكل دوري، لأن بعض التطبيقات تستمر في استهلاك الإنترنت حتى أثناء عدم الاستخدام، خاصة أجهزة التلفزيون الذكية والكاميرات المنزلية وأجهزة الألعاب الإلكترونية. 

كما حذروا من ترك كلمة مرور الشبكة سهلة، لأن أي مستخدم غير معروف قد يؤدي إلى استنزاف الباقة دون ملاحظة واضحة من صاحب الاشتراك.

تقليل استهلاك الانترنت حيلة لتقليل استهلاك باقة الانترنت علاء محمد باقات الانترنت طرق تقليل استهلاك باقات الانترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

ترشيحاتنا

اجتماع مجلس وكلاء جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب

مجلس وكلاء شئون التعليم بجامعة الأزهر يناقش سير العملية الامتحانية

شيخ الأزهر ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر يفوز بجائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع

مفتي بولندا

مفتي بولندا يشيد بالتطور العمراني والحضاري في مصر

بالصور

ليلى زاهر تخطف الأنظار بإطلالة رومانسية مع هشام جمال في مهرجان كان

الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر
الفنانة ليلى أحمد زاهر

الخبز الأبيض يزيد الوزن حتى دون الإفراط في الأكل؟ دراسة تكشف تأثيره الخطير

الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد