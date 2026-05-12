موجودة في كل راوتر.. حيلة ذكية لتقليل استهلاك باقة الانترنت بنسبة 40%

مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية، سواء للعمل أو الدراسة أو الترفيه، أصبح استهلاك باقات الإنترنت المنزلية يمثل أزمة حقيقية للكثير من الأسر، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستخدام بسبب تطبيقات الفيديو والألعاب الإلكترونية والتحديثات التلقائية التي تعمل في الخلفية دون أن يلاحظها المستخدم.

لكن خبراء تقنيين كشفوا مؤخرًا عن حيلة ذكية وغير معروفة على نطاق واسع يمكنها تقليل استهلاك الباقة بنسبة كبيرة دون الحاجة إلى خفض سرعة الإنترنت أو منع أفراد الأسرة من الاستخدام، حيث تصل نسبة التوفير إلى 40% بحسب الخبير التكنولوجي علاء محمد.

حيلة ذكية لتوفير الانترنت

وبحسب الخبير التقني، تعتمد الحيلة الجديدة على استغلال خاصية مخفية داخل أغلب أجهزة الراوتر الحديثة تُعرف باسم “إدارة الأولويات الذكية”، وهي ميزة تقوم بتوزيع سرعة الإنترنت تلقائيًا حسب نوع الاستخدام بدلاً من توزيعها بالتساوي على جميع الأجهزة.

وأوضح أن تفعيل هذه الخاصية يمنع التطبيقات التي تستهلك الإنترنت بشكل ضخم في الخلفية، مثل تحديثات الهواتف وأجهزة التلفزيون الذكية، من سحب الباقة بالكامل دون علم المستخدم.

المفاجأة أن كثيرًا من المستخدمين يمتلكون هذه الخاصية داخل الراوتر بالفعل لكنهم لا يعلمون بوجودها، لأنها تكون مخفية داخل الإعدادات المتقدمة تحت أسماء مثل “QoS” أو “Smart Traffic Management”.

وبعد تفعيلها، يمكن للمستخدم تحديد أولوية الإنترنت للتطبيقات المهمة فقط مثل الدراسة أو مكالمات الفيديو، بينما يتم تقليل السرعة تلقائيًا عن التطبيقات الأقل أهمية.

وبحسب علاء محمد، فإن تشغيل هذه الميزة مع إيقاف التحديثات التلقائية للأجهزة خلال ساعات الذروة ساهم في تقليل استهلاك الباقة الشهرية بما يقرب من 30 إلى 40% داخل بعض المنازل التي تضم أكثر من 6 أجهزة متصلة بالإنترنت في الوقت نفسه.

طرق إضافية للحفاظ على باقة الانترنت

كما أشار الخبراء إلى وجود حيلة إضافية أكثر فعالية، تتمثل في تغيير إعدادات جودة الفيديو داخل تطبيقات مثل يوتيوب ونتفليكس وتيك توك من الوضع التلقائي إلى الجودة المتوسطة، لأن التطبيقات غالبًا ترفع الجودة تلقائيًا إلى أعلى دقة ممكنة حتى عند مشاهدة الفيديو على شاشة هاتف صغيرة لا تحتاج فعليًا إلى تلك الجودة العالية.

ونصح متخصصون بضرورة مراجعة الأجهزة المتصلة بالراوتر بشكل دوري، لأن بعض التطبيقات تستمر في استهلاك الإنترنت حتى أثناء عدم الاستخدام، خاصة أجهزة التلفزيون الذكية والكاميرات المنزلية وأجهزة الألعاب الإلكترونية.

كما حذروا من ترك كلمة مرور الشبكة سهلة، لأن أي مستخدم غير معروف قد يؤدي إلى استنزاف الباقة دون ملاحظة واضحة من صاحب الاشتراك.