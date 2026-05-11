نائب: هل هنقضي على الغش في الامتحانات بقطع الإنترنت ولا هنعمل ايه؟

هاجم النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ظاهرة الغش في الامتحانات ، مؤكداً بأن الغش المسمي الحقيقي له وهو ( الغش الاليكتروني ) ، وهو بالسماعة والساعة ، وغيرها من الأساليب التكنولوجية الحديثة .

وتساءل رئيس برلمانية الوفد في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ، خلال مناقشة استيضاح خطة الحكومة بشان تامين الثانوية العامة والقضاء علي ظاهرة الغش في الامتحانات ، هل هناك إجراءات لمواجهة الغش ، أم نقطع الانترنت عن المدارس التي بها الامتحان أو اختيار مدارس في مناطق نائية ، لأن الورقة بمجرد وصولها لاول طالب اصبحت غير محصنه ، "ولا هنعمل ايه في الموضوع" .

واثني طارق عبد العزيز علي جهود محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وما أحدثه من تطوير المنظومة التعليمية ، مطالبا بتوضيح هل المدارس اليابانية هل هي هدف أم زار لتجميل الجاكيت ، "لو كانت تجميل فخلاص خلوها شغاله وقللو المصاريف".

واختتم: “وإن كانت المدارس اليابانية هي هدف ونواة لبناء شخصية الطالب فماهي معايير اختيار الطلاب معايير استمرار الطالب ومهاراته” .

