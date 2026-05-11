قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتراجع محليًا.. وعيار 21 يفقد 15 جنيهًا والفجوة السعرية تتجاوز 60 جنيهًا
بأسعار مخفضة.. عرض فيلم "أسد" بسينما الشعب بدءا من الخميس
بدء العد التنازلي لمونديال 2026.. العالم يترقب نسخة تاريخية وسط طموحات مصرية كبيرة
وزير التعليم العالي: مصر في المرتبة 25 عالميا بمؤشرات البحث العلمي
رفض استئناف بهيج حسين في قضية الشيك بدون رصيد وتأييد حبسه 3 سنوات
بريطانيا وفرنسا ترسلان قطعا بحرية إلى مضيق هرمز
وزير التموين يشهد اتفاقًا مع جهاز تنمية المشروعات لتحويل المنافذ التموينية إلى "CARRY ON"
رئيس لبنان يبحث مع السفير الأمريكي آخر التطورات الأمنية ويؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية
وزير النقل: توجيهات رئاسية بعدم تضرر أي مواطن من المشروعات القومية وصرف التعويضات العادلة
إنجازات تاريخية في كامب نو.. كانسيلو ملك الدوريات الكبرى وبرشلونة يفرض هيمنته على إسبانيا
غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود مسلم: نحتاج حسم "ارهاب الغش الجماعي".. ونتائج الفرقة الأولى في كليات الطب كاشفة

النائب د. محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ
النائب د. محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب د. محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن العام الدراسي الحالي والسابق شهدا طفرة ملموسة في انضباط العملية التعليمية، مشيداً بجهود وزير التربية والتعليم في إعادة الهيبة للمدرسة وتفعيل الحضور الطلابي الذي تجاوزت نسبته 80%.

وأوضح "مسلم"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن هذا الانضباط ـ ولا سيما في مرحلة التعليم الأساسي ـ يمثل حجر الزاوية في مسار الإصلاح الذي تنشده الدولة، مشدداً على ضرورة الانتقال الآن من مرحلة الانضباط الإداري إلى التركيز المكثف على جودة المحتوى التعليمي وتطوير المناهج؛ ذلك لأن المدارس يرتكز دورها على الحفاظ على الهوية وبناء الإنسان المصري، بالإضافة إلى دورها التعليمي.

وفيما يخص تجربة المدارس المصرية اليابانية، وصفها "مسلم" بأنها إحدى أنجح المبادرات التي رعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظراً لما تحققه من توازن بين التفوق الأكاديمي وبناء الشخصية. وطالب "مسلم" بضرورة الاستمرار في الاستعانة بالخبرات اليابانية لضمان استدامة هذه التجربة الفريدة، داعياً الحكومة إلى التوسع في تعميم هذا النموذج التعليمي بمختلف محافظات الجمهورية، مع توفير تنوع تعليمي يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بطموحات الأسر المصرية وتطلعات الدولة نحو المستقبل.

وحول ملف تأمين امتحانات الثانوية العامة، حذر رئيس برلمانية الجبهة الوطنية من مخاطر ظاهرة "الغش الجماعي" التي تطل برأسها عبر الوسائل التكنولوجية والمنصات الرقمية، مؤكداً أن هذه الممارسات تضرب مبدأ تكافؤ الفرص في مقتل، وتسيء إلى صورة المنظومة التعليمية برمتها. وطالب "مسلم" بتوظيف التطور التكنولوجي في التصدي لهذه الظاهرة وملاحقة القائمين عليها بكل حزم؛ لضمان نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب المجتهدين في الحصول على تقييم عادل يعكس مستواهم الحقيقي.

وأكد "مسلم" أن الدولة المصرية التي خاضت معارك ضارية ونجحت في دحر الإرهاب واقتلاع جذوره ومطاردة كل الخارجين على القانون، قادرة تماماً على مواجهة "إرهاب الغش الجماعي" وتطهير العملية التعليمية من أي تجاوزات، مطالباً الحكومة بالتكاتف مع وزير التعليم للقضاء على هذه الظاهرة؛ لأن نتائج السنة الأولى في كل الجامعات ـ وخاصة كليات الطب ـ مخزية..

 واختتم بالإشارة إلى أن حماية التعليم المصري هي قضية أمن قومي، وأن البرلمان يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتطوير آليات الرقابة والتأمين، بما يضمن صون كرامة الشهادة المصرية وتعزيز العدالة التعليمية بين جميع أبناء الوطن.

النائب د محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ وزير التربية والتعليم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التعليم الأساسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة للصناعات الهندسية بالسادس من أكتوبر

المتحف القومي للحضارة المصرية

بدء تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية

مجلس الوزراء

نائب رئيس الوزراء يناقش التعديلات المقترحة لقانون شركات قطاع الأعمال

بالصور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد